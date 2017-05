Inför VM 6/5: Viktig match för Tjeckien

Full rulle när flera lag går in i årets mästerskap.

Lettland-Danmark



Danmark, nästa års värdnation, kliver in i VM under lördagsförmiddagen. Danskarna har något av ett lustigt mästerskap framför sig då man inte kan åka ur. Innebär det att man spelar utan press och att allt lossnar? Eller tar man inte tillräckligt allvarligt på uppgiften? Man har fått nej från några framträdande NHL-spelare, men stoltserar med Nikolaj Ehlers i truppen. 21-åringen har alla förutsättningar för att bli en av VM:s mest underhållande spelare.



På andra sidan isen väntar Lettland, som förmodligen hoppas kunna utmana om en kvartsfinalplats bakom de tre stora nationerna. Kaspars Daugavins leder sina trupper och Zemgus Girgensons har anslutit från Buffalo. På förhand borde den här matchen vara helt öppen.



Lettland-Danmark

Grupp A

6/5 12:15

TV: TV4 och C More



---



Schweiz-Slovenien



Vi har länge gått och väntat på att Schweiz skulle ta nästa steg på den internationella scenen. Men utöver VM-finalen 2013 har man inte sett några tendenser till det. Nu har man hyggliga förutsättningar för att ta den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i Grupp B, men lagbygget imponerar inte överdrivet mycket. Underbarnet Nico Hischier saknas, men kanske kan veteranen Jonas Hiller spika igen i målet.



Slovenien kommer till VM utan nationens stora hockeyhjälte Anze Kopitar och lär få slåss om att undvika sistaplatsen i gruppen. Kanske kan Robert Sabolic, en relativt framgångsrik målskytt i KHL, kliva fram i Kopitars frånvaro.



Schweiz-Slovenien

Grupp B

6/5 12:15

TV: C More



---



Slovakien-Italien



Slovakien har några tråkiga år bakom sig. Tre år i rad har man missat slutspel och det vore ingen jätteskräll om det blir ett fjärde år också. Ett profillöst lag utan NHL-förstärkningar lär behöva prestera på en hög nivå för att utmana om en kvartsfinalplats.



Italien är tillbaka i VM efter två år i Division 1, och det skulle inte förvåna det minsta om man trillar ner igen. Kanske kan den franskfödda duon Giulio Scandella – vars bror Marco spelar i Minnesota Wild – och Frederic Cloutier storspela?



Slovakien-Italien

Grupp A

6/5 16:15

TV: C More



---



Vitryssland-Tjeckien



Såväl Vitryssland som Tjeckien premiärspelade redan under fredagen – och båda nationerna föll. Vitryssland gjorde en fin upphämtning från 0-2 till 2-2 mot Finland, men tätt efter 2-2-målet återtog Finland sin ledning. Yegor Sharangovich och Yevgeni Kovyrshin blev målskyttar i premiären, men det är inte de inledande matcherna som Vitryssland ska vinna. Man börjar nämligen mot Finland, Tjeckien och Kanada innan spelschemat blir betydligt enklare.



Tjeckien förlorade mot Kanada i premiären. Man höll jämna steg under en längre tid, men i slutändan var helt enkelt Kanada storleken större. Jan Kovar och Jakub Voracek visade att de blir en farlig duo, men David Pastrnak var allt för anonym. Kanske kommer ynglingen igång mot Vitryssland? Ett styrkebesked här vore viktigt inför den efterföljande matchen mot toppkonkurrenten Finland.



Vitryssland-Tjeckien

Grupp B

6/5 16:15

TV: TV4 och C More



---



Norge-Frankrike



Norge saknar sina veteranbackar Ole-Kristian Tollefsen och Mats Trygg, men vi känner igen flera spelare från såväl den svenska hockeyn som tidigare VM. Jonas Holös, bröderna Olimb och Patrick Thoresen blir som vanligt nyckelspelare för Norge – och träffar man rätt kan man mycket väl utmana om slutspel.



Tyskland gick in i VM under premiärdagen och under lördagskvällen är det den andra värdnationens tur. Frankrike kommer inte med något speciellt i laget, men Antoine Roussel kan bli en underhållande spelare med sitt fysiska spel. Tänder publiken till kanske Roussel släpper loss?



Norge-Frankrike

Grupp B

6/5 20:15

TV: C More

0 KOMMENTARER 133 VISNINGAR 0 KOMMENTARER133 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-05 22:56:00 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-05 22:56:00

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-05 22:56:00

VM 2017

2017-05-05 22:52:45

VM 2017

2017-05-05 22:31:19

VM 2017

2017-05-05 19:26:00

VM 2017

2017-05-05 18:34:00

VM 2017

2017-05-05 00:49:08

VM 2017

2017-05-05 00:43:29

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

ANNONS:

Full rulle när flera lag går in i årets mästerskap.Inför Tyskland - Tre Kronor: dags för första segern?Finland, Tyskland och Kanada vann under premiärdagen.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Ryssland. Betygsskala: 5 – Mycket bra 4 – Bra 3 – Godkänd 2 – Knappt godkänd 1 – UnderkändTre Kronor föll i VM-premiären när Ryssland vann med 2-1 efter straffar.Kanada, USA, Finland och Tjeckien kliver in i VM på den första speldagen.Det väntar ett stormaktsmöte redan i premiären. Tre Kronor inleder nämligen VM mot Ryssland.Håll koll på datumen, tiderna och TV-kanalerna för samtliga matcher i VM 2017.Försvaret behöver bära Tre Kronor om man ska undvika ett nytt VM-misslyckande.Vi lägger de stora stjärnorna åt sidan och fokuserar på fem mindre namnstarka spelare.