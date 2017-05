Inför VM 7/5: Storsegrar för Ryssland och Kanada?

Ryssland och Kanada tar fokus under den tredje VM-dagen.

Italien-Ryssland



Italien var på väg mot en fin seger mot Slovakien i lördagens premiär, men med minuten kvar kvitterade Slovakien och vann sedermera i förlängningen. I poäng i premiären lär dock ha varit mer än vad Italien hoppades på – och i mästerskapets andra match ska man nog inte hoppas på något liknande.



Luca Frigo stod för 1+1 i Italiens premiär, men mot Ryssland ska man inte räcka till. Ryssarna besegrade som bekant Sverige under VM:s första dag och har en giftig offensiv. Med Artemi Panarin, Vadim Shipachyov och Yevgeni Dadonov i spetsen lär det kunna bli lekstuga i den här matchen.



Italien-Ryssland

Grupp A

7/5 12:15

TV: C More



---



Slovenien-Kanada



Slovenien stod för en mäktig upphämtning mot Schweiz. 0-4 blev till 4-4 med några minuter kvar av ordinarie tid. Efter en mållös förlängning väntade ett avgörande i straffläggning, och där fick ge Slovenien ge sig – men man kunde ändå lämna matchen stolta. Robert Sabolic, en klart kompetent spelare i KHL, gjorde 1+1 och behöver fortsätta producera.



Upphämtningen mot Schweiz gav säkert en liten boost i självförtroendet, men under söndagen är det Kanada som står för motståndet – och då ska inte ens det hjälpa. Kanada premiärbesegrade Tjeckien med 4-1 efter två poäng vardera från Jeff Skinner och Claude Giroux. Nu förväntar man sig förmodligen en enkel, och aningen målglad, seger här.



Slovenien-Kanada

Grupp B

7/5 12:15

TV: TV4 och C More



---



USA-Danmark



Såväl USA som Danmark stod för några missräkningar i sina respektive premiärer. Amerikanerna föll mot värdnationen Tyskland medan danskarna fick se sig besegrade av Lettland. USA bombarderade Thomas Greiss i tyskarnas mål, men fick bara hål på honom vid ett tillfälle – så nu behöver man börja plocka poäng mot de sämre lagen. Danmark är det enda laget som ännu inte har gjort något mål, men med Nikolaj Ehlers i laget bör det inte hålla i sig allt för länge.



USA-Danmark

Grupp A

7/5 16:15

TV: C More



---



Finland-Frankrike



Värdnationen Frankrike inledde VM med en 2-3-förlust mot Norge under lördagskvällen. Att de nu ska kunna hota Finland lär det inte finnas några rejäla förhoppningar om. Finnarna kommer med ett gäng intressanta yngre spelare och det var också Sebastian Aho & Co som låg bakom 3-2-segern mot Vitryssland i premiären.



Finland-Frankrike

Grupp B

7/5 16:15

TV: C More



---



Lettland-Slovakien



Lettland ligger, aningen anmärkningsvärt, tvåa i Grupp A efter de två första speldagarna. Lördagens premiär mot Danmark slutade med en 3-0-seger efter två mål av Miks Indrasis. Även Slovakien inledde med en seger, men Italien besegrades först efter förlängning. Nu ska båda lagen försöka hänga på i toppstriden.



Lettland-Slovakien

Grupp A

7/5 20:15

TV: C More



---



Norge-Schweiz



Två lag med slutspelsambitioner som också vann sina respektive premiärer. Schweiz överlevde en kollaps från 4-0 till 4-4 tack vare en straffseger och Norge 3-2-besegrade Frankrike. Norrmännen fick se sin stora nyckelspelare, Patrick Thoresen, komma igång direkt. Han gjorde själv två mål och spelade fram till det tredje – och Thoresen lär behöva hålla uppe sin produktion om det ska bli något slutspel för Norge.



Norge-Schweiz

Grupp B

7/5 20:15

TV: TV12 och C More

0 KOMMENTARER 53 VISNINGAR 0 KOMMENTARER53 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-07 00:57:29 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-07 00:57:29

