Inför VM 8/5: Hinner Ryssland och Kanada ladda om?

Flera stora nationer är igång när VM går vidare under måndagen.

Tyskland-Ryssland



Efter urladdningen mot stackars Italien ställs nu Ryssland inför en aningen mer lurig uppgift. Värdnationen Tyskland är på inga sätt en omöjlig motståndare, men Thomas Greiss har trots allt kvaliteterna för att spika igen här och där.



Och den tyska målvakten lär behöva storspela om tyskarna ska kunna skrälla här, likt i premiären mot USA. Efter den 2-1-segern kom man dock omgående ner på jorden när Tre Kronor vann med klara 7-2 under lördagen. Det är inte de här matcherna som Tyskland ska vinna, och man har redan lyckats stjäla en seger mot USA, men man vill nog också undvika två raka storförluster.



Mot ett Ryssland i härlig form kan det bli jobbigt. Stjärnorna – med den fruktade kedjan Artemi Panarin-Vadim Shipachyov-Yevgeni Dadonov i spetsen – har kommit igång på allvar och då är ryssarna högst sevärda. Blir det en ny uppvisning nu?



Håll ögonen på:



Tobias Rieder, Tyskland



Tyskland har inte överdrivet många potentiella matchvinnare, men Tobias Rieder är en sådan. Arizonas 16-målsskytt lär behöva producera om tyskarna ska jaga slutspelsplatserna på allvar.



Vladislav Namestnikov, Ryssland



Det finns mer namnstarka lagkamrater, men Vladislav Namestnikov är en väldigt skicklig forward. Två matcher har resulterat i dubbelt så många poäng och tillsammans med Tampa-polaren Nikita Kucherov utgör han en giftig duo.



Tyskland-Ryssland

Grupp A

8/5 16:15

TV: TV4 och C More



---



Vitryssland-Kanada



Vitryssland står utan poäng efter två spelade matcher – och det ska väldigt mycket till om så inte ska vara fallet även efter den tredje matchen. Men man har också en tuff inledning där premiären mot Finland följs upp med Tjeckien och nu Kanada. Det är först efter måndagens match som Vitryssland faktiskt ska börja hoppas på poäng…



Kanada i sin tur har motsvarat förväntningarna under inledningen. 4-1 mot Tjeckien är en respektabel seger och 7-2 mot Slovenien är vad man kan vänta sig. Backen Tyson Barrie toppar den interna poängligan med sex poäng, tätt följd av Travis Konecny, Nathan MacKinnon och Jeff Skinner på fyra poäng vardera.



Vitryssland-Kanada

Grupp B

8/5 16:15

TV: C More



---



Finland-Tjeckien



Finland tog en planenlig seger i premiären mot Vitryssland, även om det kanske blev aningen tight. Under söndagen gick man sedan på en riktig mina när värdnationen Frankrike kunde vinna med hela 5-1. Finnarna kan inte kräva någon seger mot Tjeckien, men det vill nog till att man i alla fall studsar tillbaka med en fin prestation.



Tjeckien fick ge sig mot Kanada i premiären. Man hängde med bra över större delar av matchen, men Kanada var helt enkelt storleken större. Dagen efter tog man sedan en klar 6-1-seger mot Vitryssland efter bland annat tre poäng av lagkaptenen Jakub Voracek.



Finland-Tjeckien

Grupp B

8/5 20:15

TV: C More

0 KOMMENTARER 150 VISNINGAR 0 KOMMENTARER150 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-07 23:10:44 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-07 23:10:44

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-07 23:10:44

VM 2017

2017-05-07 22:45:37

VM 2017

2017-05-07 00:57:29

VM 2017

2017-05-06 22:40:36

VM 2017

2017-05-06 22:38:24

VM 2017

2017-05-05 22:56:00

VM 2017

2017-05-05 22:52:45

VM 2017

2017-05-05 22:31:19

VM 2017

2017-05-05 19:26:00

VM 2017

2017-05-05 18:34:00

ANNONS:

Flera stora nationer är igång när VM går vidare under måndagen.Storsegrar för Ryssland, Kanada och USA, men Finland föll mot Frankrike.Ryssland och Kanada tar fokus under den tredje VM-dagen.Schweiz, Lettland, Slovakien, Tjeckien och Norge vinnare under VM:s andra dag.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Ryssland. Betygsskala: 5 – Mycket bra 4 – Bra 3 – Godkänd 2 – Knappt godkänd 1 – UnderkändFull rulle när flera lag går in i årets mästerskap.Inför Tyskland - Tre Kronor: dags för första segern?Finland, Tyskland och Kanada vann under premiärdagen.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Ryssland. Betygsskala: 5 – Mycket bra 4 – Bra 3 – Godkänd 2 – Knappt godkänd 1 – UnderkändTre Kronor föll i VM-premiären när Ryssland vann med 2-1 efter straffar.