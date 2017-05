Inför VM 9/5: Schweiz kan befästa sig i toppen

Något av en mellandag i VM när de stora nationerna har vilodag.

Italien-Lettland



Lettland har ett ypperligt läge att skaffa sig en fin position i toppen av Grupp A. Efter två matcher har man nämligen maximala sex poäng och skuggar Ryssland, som har hunnit spela tre matcher. Nu ställs man mot ett Italien som kommer från 1-10 mot ryssarna – och man ska nog kunna kräva en seger från Lettlands sida. Efter Italien-matchen väntar nämligen Sverige, USA och Ryssland så det vill nog till att man samlar på sig poäng.



Italien har två väntade förluster, mot Slovakien och Ryssland, bakom sig och är det någon match där de faktiskt kan hoppas på en seger så är det möjligtvis mot Lettland eller Danmark. Noterbart är att Luca Frigo är den enda spelaren som har lyckats göra mer än en poäng hittills.



Italien-Lettland

Grupp A

9/5 16:15

TV: C More



---



Slovenien-Norge



Norge har inlett VM med en seger och en förlust, vilket inte är helt orimligt med tanke på att det är Frankrike respektive Schweiz man har mött – men ska man utmana om slutspelsplatserna bör man nog se till att besegra de andra mindre nationerna. Patrick Thoresen, Norges stora nyckelspelare, har sett fräsch ut och kan mycket väl slå Slovenien på egen hand.



Slovenien i sin tur lyckades samla på sig en poäng i premiären mot Schweiz, men därefter blev det en storförlust mot Kanada. Man lär göra upp med Vitryssland om att slippa jumboplatsen i Grupp B och alla poäng man kan samla på sig innan matchen mot just vitryssarna är givetvis av vikt – och Norge är ett lag man absolut kan besegra.



Slovenien-Norge

Grupp B

9/5 16:15

TV: TV4 och C More



---



Slovakien-Danmark



Visst, Danmark kan inte trilla ner till Division 1 i kraft av värdnation nästa år – men det innebär så klart inte att man inte kommer försöka nå slutspel. Två matcher in i mästerskapet står man dock på noll poäng och 2-10 i målskillnad. Ska man hoppas på en kvartsfinal vill det nog till tre poäng i den här matchen.



Slovakien har samlat på sig två poäng efter två matcher. Premiären blev en knapp seger mot Italien, och det krävdes förlängning innan Peter Ceresnak kunde avgöra. Därefter blev det torsk mot Lettland och innan man går in i en tuff avslutning mot de stora nationerna bör man nog få med sig en del poäng från matcherna mot Danmark och Tyskland.



Slovakien-Danmark

Grupp A

9/5 20:15

TV: TV12 och C More



---



Schweiz-Frankrike



Trots en allt annat än övertygande premiär – 4-0 blev till 4-4 mot Slovenien och det krävdes straffar för att vinna – har Schweiz lyckats roffa åt sig andraplatsen i Grupp B efter två matcher. Nu har man möjlighet att räcka från såväl Tjeckien som Finland och med tanke på att man möter gruppens tre stora nationer under de tre sista matcherna bör man nog samla på sig poäng under den första veckan.



Värdnationen Frankrike fick ge sig mot Norge i premiären – men den andra matchen blev en härlig upplevelse för hemmapubliken. Då besegrades nämligen Finland med hela 5-1 efter bland annat två mål av Antoine Roussel. Kan man besegra Finland kan man besegra Schweiz – och det vore nog skönt att kunna lägga de andra bottenlagen en bit bakom sig.



Schweiz-Frankrike

Grupp B

9/5 20:15

TV: C More

NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-08 23:39:57

