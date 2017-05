Kanada föll mot Schweiz

Ny storseger för Ryssland och Vitryssland tog en livsviktig seger.

Lettland-USA 3-5



Lettland har gjort ett fint mästerskap och satte hård press på USA. Man gick upp till såväl 2-0 som 3-1 och det var först i den tredje periodens slutskede som USA kunde ta ledningen och så småningom vinna. jänkarna håller därmed grepp om andraplatsen i Grupp A, medan Lettland ligger på fjärdeplatsen med två matcher vardera kvar att spela.



Matchfakta:



Lettland-USA 3-5



Första perioden:



1-0 (11:23) Teodors Blugers (M. Bicevskis)



Andra perioden:



2-0 (20:07) Kaspars Daugavins (A. Dzerins, R. Bukarts)

2-1 (29:00) JT Compher (A. Lee)

3-1 (31:37) Oskars Cibulskis (M. Indrasis) PP

3-2 (33:44) Nick Bjugstad (N. Schmaltz, C. Keller)

3-3 (38:37) Johnny Gaudreau (J. Trouba, N. Bjugstad)



Tredje perioden:



3-4 (56:38) Andrew Copp (C. Hellebuyck)

3-5 (58:58) Dylan Larkin, EN



---



Norge-Finland 2-3 efter förlängning



Trots ett svagt VM och krisrubriker här och där håller Finland trots allt en slutspelsplats efter två poäng mot Norge. Norrmännen skickade matchen till förlängning tack vare en kvittering med 29 sekunder kvar av ordinarie tid, men väl där blev Finland för svåra. Norge har dock fortfarande god chans på slutspel – man är en poäng bakom just Finland och avslutar gruppspelet mot Vitryssland, men har å andra sidan Kanada innan dess. Finland i sin tur ställs mot Schweiz och Kanada.



Matchfakta:



Norge-Finland 2-3 efter förlängning



Första perioden:



1-0 (18:38) Anders Bastiansen (M. Nörstebö) PP



Andra perioden:



1-1 (25:33) Juuso Hietanen (S. Aho, V. Lajunen) PP

1-2 (28:11) Julius Honka (A. Ohtamaa, M. Hannikainen)



Tredje perioden:



2-2 (59:31) Andreas Martinsen



Förlängningen:



2-3 (61:55) Markus Hannikainen (M. Pyörälä)



---



Ryssland-Slovakien 6-0



Ryssland tog en ny klar seger och håller sig kvar på förstaplatsen i Grupp A. matchen mot Slovakien var över redan efter den första perioden, bland annat tack vare två mål av Yevgeni Dadonov. Slovakien slåss i bottenskiktet, men bör inte behöva oroa sig över nedflyttning. Noterbart är att ryssarna får klara sig utan Sergei Mozyakin under resterande del av mästerskapet. Lagkaptenen tvingas avbryta på grund av skada.



Matchfakta:



Ryssland-Slovakien 6-0



Första perioden:



1-0 (01:12) Yevgeni Dadonov (N. Gusev, V. Shipachyov)

2-0 (13:32) Yevgeni Dadonov (N. Gusev, V. Shipachyov) PP

3-0 (19:19) Andrei Mironov



Andra perioden:



4-0 (22:53) Nikita Kucherov (V. Tkachyov, B. Kiselevich)

5-0 (32:50) Ivan Telegin (A. Zub, S. Plotnikov)



Tredje perioden:



6-0 (55:47) Vladislav Gavrikov (V. Shipachyov, Y. Dadonov)



---



Slovenien-Vitryssland 2-5



Vitryssland tog en livsviktig – och tillika mästerskapets första – seger i bottenmötet mot Slovenien. Tre poäng spelades hem tack vare fyra mål i mittenperioden och Vitryssland står nu på fyra poäng, tre poäng före just Slovenien på jumboplatsen.



Matchfakta:



Slovenien-Vitryssland 2-5



Första perioden:



0-1 (13:12) Alexander Pavlovich (I. Shinkevich, C. Linglet)

1-1 (16:52) Ziga Jeglic (M. Verlic, R. Sabolic) PP

2-1 (19:15) David Rodman (S. Kovacevic, K. Pretnar)



Andra perioden:



2-2 (20:29) Yevgeni Kovyrshin (A. Kostitsyn, S. Kostitsyn)

2-3 (29:48) Alexander Pavlovich (I. Shinkevich)

2-4 (38:05) Ilya Shinkevich (A. Pavlovich, C. Linglet)

2-5 (39:43) Andrei Stas (M. Stefanovich) PP



Tredje perioden:



-



---



Italien-Tyskland 1-4



Tyskland håller hoppet om slutspel levande efter en 4-1-seger mot jumbon Italien. Leon Draisaitl gjorde sin första VM-match och spelade fram Christian Ehrhoff till 1-0 efter drygt tre och en halv minut. Italien kvitterade tätt efter, men tyskarna lyckades så småningom ta hem tre poäng. För Tyskland återstår det en match – mot Lettland, som man också konkurrerar med om den sista slutspelsplatsen. Letterna, på samma poäng, har dock två matcher kvar att spela – först ska man ta sig an Ryssland. Det är alltså mycket som talar för en direkt avgörande match under gruppspelets sista dag.



Matchfakta:



Italien-Tyskland 1-4



Första perioden:



0-1 (03:34) Christian Ehrhoff (L. Draisaitl)

1-1 (04:21) Michele Marchetti (S. Kostner, S. Marchetti)

1-2 (18:16) Matthias Plachta (D. Seidenberg, D. Kahun) PP



Andra perioden:



1-3 (22:46) Yannic Seidenberg (F. Hordler)

1-4 (26:00) Dominik Kahun (Y. Seidenberg)



Tredje perioden:



-



---



Kanada-Schweiz 2-3 efter förlängning



Kanada såg ut att springa iväg mot en ny storseger när Ryan O’Reilly och Mitch Marner gjorde 1-0 respektive 2-0 några minuter in i matchen. Men Schweiz stod emot och kom igen. I den tredje perioden kvitterade man på tre minuter och skickade matchen till förlängning. Väl där gjorde Fabrice Herzog sitt andra mål i matchen och såg till att Kanada tappade poäng för första gången i mästerskapet. I och med segern ligger nu Schweiz på andraplatsen i Grupp B, två poäng bakom just Kanada.



Matchfakta:



Kanada-Schweiz 2-3 efter förlängning



Första perioden:



1-0 (04:22) Ryan O’Reilly (M. Marner, C. Parayko) PP

2-0 (06:28) Mitch Marner (C. Lee, T. Konecny)



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



2-1 (46:37) Fabrice Herzog (V. Praplan, T. Richard) PP

2-2 (49:44) Vincent Praplan (D. Hollenstein)



Förlängningen:



2-3 (63:40) Fabrice Herzog (R. Untersander, A. Ambuhl)

