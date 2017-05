Kanada säkrade gruppsegern

Ryssland skaffade sig slagläge i Grupp A och Italien stod för ett dråpligt självmål.

Danmark-Italien 2-0



Danmark fick avsluta VM med en seger – men det satt långt inne mot Italien. Det var först i den 58:e minuten som Nichlas Hardt spräckte Andreas Bernards nolla i det italienska målet. Dryga minuten senare kom också 2-0 på det mest dråpliga sättet. När Italien hade plockat målvakten i jakt på kvittering råkade Alexander Egger, den italienska veteranbacken,



I och med förlusten trillar också Italien ner till Division 1.



Matchfakta:



Danmark-Italien 2-0



Första perioden:



-



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



1-0 (57:36) Nichlas Hardt (F. Storm, J. Jakobsen) PP

2-0 (58:47) Peter Regin, EN



---



Kanada-Norge 5-0



Kanada studsade tillbaka efter förlusten mot Schweiz och körde över Norge med 5-0, efter bland annat två mål av försvararen Colton Parayko. I och med förlusten försvann Norges slutspelsförhoppningar samtidigt som Kanada säkrade gruppsegern i Grupp B.



Matchfakta:



Kanada-Norge 5-0



Första perioden:



1-0 (17:48) Brayden Schenn (W. Simmonds) PP

2-0 (18:42) Colton Parayko (N. MacKinnon, R. O’Reilly) PP



Andra perioden:



3-0 (34:57) Mark Scheifele (M. Matheson, J. Skinner)

4-0 (38:14) Colton Parayko (N. MacKinnon, M. Marner)



Tredje perioden:



5-0 (57:20) Ryan O’Reilly (M. Scheifele, N. MacKinnon) PP



---



Ryssland-Lettland 5-0



Ryssland hade inga större problem med Lettland och spelade hem en 5-0-seger. Man skaffade sig därmed slagläge inför avslutningen mot USA – en direkt avgörande match om gruppsegern. Ryssarna toppar Grupp A två poäng före amerikanerna så tisdagens drabbning blir högintressant. Slutspelshoppet lever fortfarande för Lettland, som gör upp om den sista platsen med Tyskland under tisdagskvällen. Båda lagen står på nio poäng.



Matchfakta:



Ryssland-Lettland 5-0



Första perioden:



1-0 (12:10) Bogdan Kiselevich (A. Panarin, N. Kucherov)

2-0 (18:41) Ivan Telegin (S. Plotnikov)



Andra perioden:



3-0 (20:57) Vladislav Namestnikov (A. Panarin, N. Kucherov) PP

4-0 (39:00) Nikita Kucherov (A. Panarin, A. Belov)



Tredje perioden:



5-0 (53:17) Anton Belov (N. Gusev, V. Shipachyov) PP



---



Frankrike-Slovenien 4-1



Frankrike avslutade VM på ett fint sätt i den betydelselösa matchen mot Slovenien. Den stora stjärnan Antoine Roussel stod för ett hattrick när han låg bakom 4-1-segern. Fransmännen har därmed chans på femteplatsen i Grupp B, men Slovenien hamnade på jumboplatsen och skickas ner till Division 1.



Matchfakta:



Frankrike-Slovenien 4-1



Första perioden:



-



Andra perioden:



1-0 (28:20) Antoine Roussel (Y. Auvitu, S. da Costa) PP

2-0 (31:08) Yohann Auvitu (P-E. Bellemare, A. Roussel)



Tredje perioden:



3-0 (44:01) Antoine Roussel (Y. Auvitu) PP

3-1 (44:25) Jan Mursak (A. Music, M. Pintaric) SH

0 KOMMENTARER 206 VISNINGAR

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-15 23:08:07

