Kanada till final efter sen vändning

Underhållning och dramatik på högsta nivå när Kanada säkrade finalplatsen.

Det bjöds på en fantastisk hockeyunderhållning i semifinalen mellan Kanada och Ryssland. De två stormakterna bjöd både på klassiska klapp-klapp-mål och typisk fysisk forcering när Kanada så småningom vände ett 0-2-underläge sent under matchen.



Nu laddar Kanada för sitt tredje raka guld. Finalmotståndarna fastställs i kvällens semifinal mellan Sverige och Finland.



Ett frenetiskt tempo



Kanada fick sånär en drömöppning på semifinalen, när en felstuds i sargen gav Sean Couturier fritt läge framför målburen – något mål blev det däremot inte.



Matchen i allmänhet och den första perioden i synnerhet präglades av ett frenetiskt tempo. Såväl Kanada som Ryssland bjöd på underhållande hockey i hög fart, men det var ryssarna som spelade till sig ett litet övertag. Ungdomskedjan i Kanada – Mitch Marner, Travis Konecny och Brayden Point – skapade lite kanadensiskt tryck, men i övrigt var det Ryssland i förarsätet.



Allt eftersom arbetade sig Kanada in i matchen. Wayne Simmonds kunde sånär stöta in 1-0 i öppet mål efter en fin passning från Claude Giroux, men nådde inte riktigt hela vägen fram. Vladislav Namestnikov kom nästan iväg i ett fint läge och Sergei Plotnikov hade ett hyggligt skott, men det där superläget visade sig inte i den första perioden.



Två ryska drömmål



Även den andra perioden inleddes med en fin kanadensisk möjlighet, när Wayne Simmonds och Ryan O’Reilly var nära tätt inpå målburen. Två ryska powerplay följde på det, där Yevgeni Dadonov kom nära ett ledningsmål – men hans skott träffade stolpen. Den ryska taktiken med två speluppläggare bakom den förlängda mållinjen fortsatte att vara intressant och gav möjligheter.



Ledningsmålet kom dock i 5-mot-5-spelet – och som det gjorde det. Dmitri Orlov tog in pucken i offensiv zon och droppade den till Nikita Kucherov som i sin tur skickade pucken vidare till Artemi Panarin i målvaktens högra tekningscirkel. En distinkt passning senare fick Evgeni Kuznetsov öppet mål vid den bortre stolpen och 1-0 var ett faktum.



Bara drygt två minuter senare kom också 2-0 – och än en gång var det ett drömmål, i klassiskt klapp-klapp-spel. Panarin hittade Vadim Shipachyov i sidled, och han i sin tur skickade pucken genom slotet till Nikita Gusev till höger om Calvin Pickard. Gusev fick inte perfekt träff på sitt direktskott, men lyckades ändå överlista Pickard.



Ryssarna fick sedan två möjligheter att utöka till 3-0, men Kanada stod emot ytterligare mål under en svår sekvens för dem. Kanada fick lite andrum när man fick avsluta perioden i powerplay, men Andrei Vasilevsky höll tvåmålsledningen intakt in i periodpausen.



Kanada bjöds in i matchen



Det numerära överläget som avslutade mittenperioden fortsatte in i den tredje perioden – och där fick Kanada utdelning. Nathan MacKinnon hittade Mark Scheifele i slotet och Winnipeg-centern kunde styra in reduceringen bakom Vasilevsky.



Ett nytt powerplay gav Kanada en biljett in i matchen. Någon kvittering blev det inte, men Kanada lyckades kväva den ryska pressen tack vare två numerära överlägen i rad, över två perioder – och man fick även till ett bra tryck under periodens inledande minuter. Ett tredje powerplay följde, men det där ursinniga trycket uteblev.



Den ryska utvisningsparaden höll i sig och än en gång fick Kanada chansen med en man mer på isen. Den här gången osade det hett, men den ryska uddamålsledningen stod sig.



Mellan varven kunde Ryssland sticka upp och Calvin Pickard fick sprattla till några gånger, men som helhet var det Kanada – föga förvånande med tanke på alla powerplay – som kontrollerade den tredje perioden. Så småningom fick man också resultat av övertaget. Travis Konecny lirkade fram pucken till Nathan MacKinnon som, uppvaktad av två ryssar, kunde svepa in kvitteringen med knapp fem minuter kvar av perioden.



Vändningen blev ett faktum ytterligare några minuter senare. Kanada kunde hålla kvar pucken i offensiv zon och tog in den på mål, där Ryan O’Reilly höll sig framme och petade in en friliggande puck.



Ryssland plockade Vasilevsky under slutet, men som så ofta förr slutade det med ett insläppt mål istället, signerat Sean Couturier. Finalplatsen säkrades och nu rustar Kanada för sitt tredje raka guld.



---



Matchfakta:



Kanada-Ryssland 4-2



Första perioden:



-



Andra perioden:



0-1 (32:16) Evgeni Kuznetsov (A. Panarin, N. Kucherov)

0-2 (34:50) Nikita Gusev (V. Shipachyov, A. Panarin) PP



Tredje perioden:



1-2 (40:17) Mark Scheifele (N. MacKinnon, C. Parayko) PP

2-2 (55:07) Nathan MacKinnon (T. Konecny)

3-2 (56:58) Ryan O’Reilly (M. Matheson)

4-2 (58:53) Sean Couturier (R. O’Reilly, C. Parayko) EN

0 KOMMENTARER 173 VISNINGAR

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

