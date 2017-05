Lettland kvar i toppen

Lettland toppar Grupp A före Ryssland, USA och Sverige.

Italien-Lettland 1-2



Tre matcher in i VM är det Lettland som toppar Grupp A, före Ryssland, USA och Sverige. Tillsammans med Kanada är man dessutom det enda laget som har gått rent hittills. Nu är det i och för sig bara Danmark, Slovakien och Italien som har stått för motståndet, men nio poäng är nio poäng – och Lettland har skaffat sig ett mycket bra utgångsläge inför den tuffa avslutningen.



Mot Italien gick det kanske lite svårare än vad letterna faktiskt hade trott. Man hamnade i underläge efter bara några minuter och det dröjde till den 59:e minuten innan man kunde avgöra. Andris Dzerins blev matchhjälte med Lettlands båda mål och står nu på tre fullträffar.



Matchfakta:



Italien-Lettland 1-2



Första perioden:



1-0 (03:38) Marco Insam (T. Traversa)

1-1 (12:09) Andris Dzerins (G. Galvins, K. Daugavins) PP



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



1-2 (58:41) Andris Dzerins (R. Bukarts)



---



Slovenien-Norge 1-5



Norge hade inga större problem med att avfärda Slovenien. Redan i den första perioden drog man ifrån till 3-0 och i matchens slutminut punkterade Patrick Thoresen matchen med sitt 5-1-mål. Våra grannar i väst klättrade därmed i Grupp B och står på sex poäng efter tre matcher. Slovenien står kvar på en poäng, men har fortfarande Vitryssland bakom sig.



Matchfakta:



Slovenien-Norge 1-5



Första perioden:



0-1 (05:57) Mathis Olimb (P. Thoresen, K. E. Olimb)

0-2 (14:35) Ken Andre Olimb (P. Thoresen, M. Nörstebö)

0-3 (18:20) Kristian Forsberg



Andra perioden:



0-4 (38:58) Aleksander Reichenberg (J. Holös, L. Haugen) PP

1-4 (39:45) Robert Sabolic (M. Podlipnik, L. Vidmar)



Tredje perioden:



1-5 (59:17) Patrick Thoresen (K. A. Olimb, A. Bonsaksen)



---



Slovakien-Danmark 3-4 efter straffar



Danmark såg ut att kunna gå mot en bekväm seger, men en rejäl dansk kollaps i den tredje perioden tog Slovakien från 0-3 till 3-3. Med några minuter kvar av matchen fick Danmark ett mål bortdömt, men man lyckades trots allt vinna matchen så småningom. Morten Green blev ensam målskytt i straffläggningen och spelade hem två poäng till sitt Danmark.



Matchfakta:



Slovakien-Danmark 3-4 efter straffar



Första perioden:



0-1 (16:20) Nichlas Hardt (F. Storm, M. Green) PP



Andra perioden:



0-2 (24:46) Patrick Russell (M. Bau, O. Lauridsen)

0-3 (39:57) Morten Poulsen (O. Lauridsen, M. Green)



Tredje perioden:



1-3 (41:22) Martin Gernat (M. Miklik, M. Hascak)

2-3 (46:05) Mario Bliznak (M. Hascak, V. Dravecky) PP

3-3 (51:53) Michel Miklik (P. Ceresnak, V. Dravecky) PP



Förlängningen:



-



Avgörande straff:



3-4 Morten Green



---



Schweiz-Frankrike 3-4 efter straffar



Lagen följdes åt matchen igenom och det krävdes straffar för att få till en vinnare. Väl där var det Frankrike och Stephane da Costa som tog hem det. Tack vare förlorarpoängen så klättrade Schweiz upp till andraplatsen i Grupp B, medan Frankrike skapade sig en härlig buffert ner mot bottenlagen.



Matchfakta:



Schweiz-Frankrike 3-4 efter straffar



Första perioden:



0-1 (02:53) Yohann Auvitu (J. Perret) SH



Andra perioden:



1-1 (21:22) Vincent Praplan (D. Hollenstein, R. Loeffel)

2-1 (23:48) Vincent Praplan (D. Hollenstein, G. Haas)



Tredje perioden:



2-2 (43:02) Stephane da Costa (Y. Auvitu) PP

3-2 (53:14) Andres Ambuhl (P. Suter, R. Untersander)

3-3 (55:41) Anthony Rech (L. Meunier)



Förlängningen:



-



Avgörande straff:



3-4 Stephane da Costa

