Nylander utsedd till VM:s MVP

William Nylander prisades efter Tre Kronors VM-guld.

I samband med VM-finalen presenterade IIHF de officiella priserna för 2017 års mästerskap. Ryssland fick två av de bästa spelarna – men Sveriges William Nylander blev utsedd till VM:s viktigaste spelare och fick, som ensam svensk, en plats i All Star-laget.



Nylander stod för sju mål och totalt 14 poäng under Tre Kronors väg till VM-guldet. Han delade därmed på tredjeplatsen i poängligan och förstaplatsen i skytteligan.



Individuella priser:



Bästa målvakt: Andrei Vasilevsky, Ryssland

Bästa back: Dennis Seidenberg, Tyskland

Bästa forward: Artemi Panarin, Ryssland

MVP: William Nylander, Sverige



All Star-laget:



Målvakt: Andrei Vasilevsky, Ryssland

Backar: Colton Parayko, Kanada – Dennis Seidenberg, Tyskland

Forwards: Artemi Panarin, Ryssland – Nathan MacKinnon, Kanada – William Nylander, Sverige



De individuella priserna utses av direktoratet. Media röstar fram All Star-laget.

