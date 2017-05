Nytt misslyckande av Finland

Finland kollapsade när Kanada och Ryssland tog planenliga segrar.

Tyskland-Ryssland 3-6



Vadim Shipachyov skickade iväg Ryssland mot en enkel seger. Han gjorde matchens två första mål, det första efter bara en minut, och i slutet av den andra perioden gjorde Nikita Kucherov 5-0. Tyskarna snyggade till siffrorna lite i den sista perioden när slutresultatet skrevs till 3-6. De stora ryska namnen producerade i vanlig ordning och nu kom även Nikita Gusev igång med sitt första VM-mål.



Matchfakta:



Tyskland-Ryssland 3-6



Första perioden:



0-1 (01:04) Vadim Shipachyov (Y. Dadonov, A. Panarin)

0-2 (17:10) Vadim Shipachyov (N. Gusev, A. Panarin) PP

0-3 (18:15) Sergei Plotnikov (I. Provorov, V. Antipin) PP



Andra perioden:



0-4 (31:10) Nikita Gusev (A. Panarin, A. Belov) PP

0-5 (35:16) Nikita Kucherov



Tredje perioden:



1-5 (45:53) Brooks Macek (M. Muller, D. Seidenberg)

2-5 (48:34) Philip Gogulla (C. Ehrhoff, D. Kahun) PP

2-6 (51:40) Nikita Kucherov (A. Panarin)

3-6 (59:10) Frederik Tiffels (M. Kink, D. Seidenberg)



---



Vitryssland-Kanada 0-6



Det var inget snack om saken när Kanada tog en ny storseger. Vitryssland hade inget att sätta emot det stjärnfyllda kanadensiska laget. Nathan MacKinnon gör mål som aldrig förr och följde upp förra matchens hattrick med två nya fullträffar. Även Brayden Point blev tvåmålsskytt.



Matchfakta:



Vitryssland-Kanada 0-6



Första perioden:



0-1 (05:08) Brayden Point (M. Marner, T. Konecny)



Andra perioden:



0-2 (24:20) Nathan MacKinnon (M. Marner, T. Barrie) PP

0-3 (35:21) Nathan MacKinnon (J. Skinner, C. Giroux)



Tredje perioden:



0-4 (47:01) Jeff Skinner (N. MacKinnon, M. Matheson)

0-5 (50:16) Claude Giroux (J. Skinner, J. Morrissey)

0-6 (54:42) Brayden Point (T. Konecny, M-E. Vlasic)



---



Finland-Tjeckien 3-4 efter straffar



Efter den pinsamma 1-5-förlusten mot Frankrike svarade Finland… trodde man i alla fall. Drygt två och en halv minut in i matchen hade Valtteri Filppula och Mikko Rantanen lagt grunderna för en 2-0-ledning, men i den tredje perioden hämtade Tjeckien upp 0-3 till 3-3. Matchen avgjordes så småningom i straffläggning där Robin Hanzl blev matchvinnare för Tjeckien.



Matchfakta:



Finland-Tjeckien 3-4 efter straffar



Första perioden:



1-0 (00:58) Valtteri Filppula (S. Aho, M. Rantanen)

2-0 (02:41) Topi Jaakola (M. Rantanen, V. Filppula)

3-0 (13:51) Ville Lajunen (A. Pihlström, J. Aaltonen)



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



3-1 (47:37) Roman Horak (D. Pastrnak, R. Cervenka) PP

3-2 (57:46) Radko Gudas (J. Krejcik)

3-3 (58:09) Jan Kovar (P. Pastrnak)



Förlängningen:



-



Avgörande straff:



3-4 Robin Hanzl

0 KOMMENTARER 182 VISNINGAR

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-08 22:48:42

