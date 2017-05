Ryssland fortsätter att vinna – Knapp seger för Kanada

Det blev idel favoritsegrar – men det satt långt inne för Kanada.

Ryssland-Danmark 3-0



Allt som krävdes för Ryssland var en dryg minut i slutskedet av den andra perioden. Då nätade man nämligen tre gånger om och sänkte Danmark. Tre nya och säkra poäng spelades alltså in av Ryssland, medan Danmark har fortsatta problem i botten av Grupp A. Nu kan man ju inte trilla ner till Division 1 då man ska arrangera VM nästa år, men en bottennotering vore trots allt mindre sexigt inför det mästerskapet.



Matchfakta:



Ryssland-Danmark 3-0



Första perioden:



-



Andra perioden:



1-0 (35:36) Bogdan Kiselevich (A. Panarin, N. Kucherov)

2-0 (35:54) Sergei Plotnikov (S. Andronov, I. Telegin)

3-0 (36:46) Nikita Gusev (V. Shipachyov, Y. Dadonov)



Tredje perioden:



-



---



Tjeckien-Norge 1-0 efter förlängning



Efter 60 mållösa minuter krävdes det förlängning för att få fram en vinnare mellan Tjeckien och Norge – och väl där klev Jan Kovar fram för tjeckerna. Lars Haugen motade 31 skott för Norge samtidigt som Tjeckiens Pavel Francouz bara fick tio skott på sig. I och med segern klättrade Tjeckien upp på tredje plats i Grupp B, på samma poäng som just Norge och Finland.



Matchfakta:



Tjeckien-Norge 1-0 efter förlängning



Första perioden:



-



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



-



Förlängningen:



1-0 (61:25) Jan Kovar (D. Pastrnak, J. Jerabek)



---



Kanada-Frankrike 3-2



Kvällens match mot Frankrike gick inte helt smärtfritt för Kanada. Efter en tidig ledning hamnade man så småningom i underläge i den andra perioden – men lyckades ordna upp situationen i den tredje perioden. I och med segern så står Kanada alltjämt på maximala antalet poäng och toppar Grupp B. Frankrike har fortfarande slutspelskontakt och får nu ladda om inför morgondagens viktiga drabbning mot jumbon Vitryssland.



Matchfakta:



Kanada-Frankrike 3-2



Första perioden:



1-0 (05:19) Ryan O’Reilly (N. MacKinnon, M. Scheifele) PP

1-1 (09:00) Olivier Dame-Malka (A. Rech, N. Ritz)



Andra perioden:



1-2 (21:37) Damien Fleury (S. da Costa, Y. Auvitu)

2-2 (39:11) Claude Giroux (C. Lee) PP



Tredje perioden:



3-2 (42:22) Marc-Edouard Vlasic

0 KOMMENTARER 154 VISNINGAR 0 KOMMENTARER154 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-11 22:25:52 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-11 22:25:52

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-11 22:42:11

VM 2017

2017-05-11 22:42:08

VM 2017

2017-05-11 22:28:22

VM 2017

2017-05-11 22:25:52

VM 2017

2017-05-11 18:44:40

VM 2017

2017-05-11 00:38:09

VM 2017

2017-05-11 00:00:32

VM 2017

2017-05-10 23:00:02

VM 2017

2017-05-09 23:31:48

VM 2017

2017-05-09 22:54:30

ANNONS:

SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Lettland.Tre kronor tog en tidig ledning i matchen, men det skulle dröja till slutet av matchen innan nästa kom. Trots en stor ineffektivitet i offensiven så kunde Sverige hålla undan och vinna matchen med 2-0Viktiga matcher spelas i mitten och botten av de båda grupperna.Det blev idel favoritsegrar – men det satt långt inne för Kanada.Tre Kronor får förstärkning i form av Henrik Lundqvist.Tre stora nationer går mot planenliga segrar?Tre Kronor ställs mot gruppettan Lettland – och en seger är nog ett måste.USA, Schweiz, Finland och Tyskland vann under onsdagen.USA ska sätta press på de andra stora nationerna och Tyskland ska börja vinna.Lettland toppar Grupp A före Ryssland, USA och Sverige.