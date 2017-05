Ryssland höll undan och vann brons

Det blev dramatiskt när Ryssland sånär kollapsade i den tredje perioden.

Under de två första perioderna hade inte Finland mycket att sätta emot ett Ryssland som stundtals lekte. I sin helhet var bronsmatchen ingen fantastisk match, men när ryssarna växlade upp var det klasskillnad. Det blev dock dramatiskt värre i den tredje perioden, där Finland gick från 1-4 till 3-4 innan Ryssland kunde kontra in 5-3-målet, som också blev slutresultat.



Ryssland tog därmed brons för andra året i rad, medan Finland trots allt får vara nöjda med att ha tagit sig så här långt – och pressat Ryssland – med tanke på inledningen av mästerskapet.



Gusev inledde målskyttet



Bronsmatcherna är sällan någon sprakande tillställning – och den här matchen var inget undantag. Inledningen var något avslagen, men Ryssland visade klasskillnaden när man väl växlade upp.



En stor del av spelet förlades till den finska zonen, men den där riktiga pressen visade sig bara vid några enstaka tillfällen – då var det å andra sidan uppenbart att Ryssland kunde vara storleken större om man bara gick för det full ut.



Ryssland blixtrade alltså till här och där – och det gav också ledningen. Viktor Antipin släppte tillbaka pucken till Nikita Gusev, i målvaktens vänstra tekningscirkel, och hans direktskott överlistade Joonas Korpisalo i det finska målet.



Hoppet såg ut att försvinna…



Finland fick chansen att ta sig in i matchen via ett powerplay tack vare en sen utvisning i den första perioden – men det resulterade istället i ett tvåmålsunderläge direkt i den andra perioden. Valeri Nichushkin och Vladimir Tkachyov kunde sticka iväg i en kvick kontring och efter en passning i sidled kunde Tkachyov trycka in 2-0-målet.



Om Finland hade några förhoppningar om att kunna vända mot Ryssland dog det hoppet i mitten av perioden... trodde man i alla fall. Två snabba mål såg nämligen ut att döda matchen. 3-0 kom i powerplay, där Artemi Panarin fejkade skott och istället passade till Gusev. Från nära håll blev han sedan tvåmålsskytt.



Dryga minuten senare utökade Bogdan Kiselevich till 4-0 med ett skott från toppen av Korpisalos vänstra tekningscirkel. I samband med det målet byttes även Korpisalo ut mot Harri Säteri.



Kollapsen



I slutskedet av den andra perioden försvann Andrei Vasilevskys chans på en historisk fjärde nolla. En slarvig passning av Anton Belov gav Mikko Rantanen fritt skottläge i slotet. Det första skottet stoppades, men returen hamnade hos Valtteri Filppula som kunde spela fram Rantanen vid bortre stolpen och 1-4-reduceringen var ett faktum.



Tidigt i den tredje perioden kom nästa reduceringsmål. Efter vunnen tekning hamnade pucken hos Mikko Lehtonen på blålinjen. Försvararen gled in i banan och avlossade ett skott som letade sig in bakom Vasilevsky, och ett litet misstag får man nog ändå konstatera att det var.



Ett finländskt powerplay gav ytterligare ett mål. Veli-Matti Savinainen lyckades svepa in 3-4 från nära håll, framspelad av Mikko Rantanen och Sebastian Aho.



Skärrade av kollapsen tog Ryssland en timeout och även om Finland höll kvar övertaget en stund efter den lyckades Nikita Kucherov ge Ryssland lite andrum med sitt 5-3-mål. Säteri lämnade retur på det första skottet, men Kucherov kunde slänga sig och svepa in pucken.



Det finska spelet kom av sig efter Kucherovs mål och chanserna till en slutforcering fick sig en törn när ryssarna fick med sig ett sent powerplay. De avslutande minuterna blev inte allt för hetsiga, utan Kucherovs 5-3 blev slutresultatet. Ryssland vann därmed brons för andra året i rad.



---



Matchfakta:



Ryssland-Finland 5-3



Första perioden:



1-0 (06:58) Nikita Gusev (V. Antipin, V. Nichushkin)



Andra perioden:



2-0 (21:48) Vladimir Tkachyov (V. Nichushkin, A. Zub) SH

3-0 (27:01) Nikita Gusev (A. Panarin, Y. Dadonov) PP

4-0 (28:16) Bogdan Kiselevich (V. Namestnikov, V. Nichushkin)

4-1 (39:33) Mikko Rantanen (V. Filppula)



Tredje perioden:



4-2 (41:16) Mikko Lehtonen (S. Aho)

4-3 (45:29) Veli-Matti Savinainen (M. Rantanen, S. Aho) PP

5-3 (48:03) Nikita Kucherov (N. Gusev, A. Belov)

