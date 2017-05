Ryssland vidare till semifinal

Den ryska björnen vaknade till liv och var storleken större än Tjeckien.

Tjeckien gjorde en bra prestation i kvartsfinalen mot Ryssland, men orkade inte fullt ut. Ryssland var helt enkelt för starka och två mycket vackra mål i den första perioden lade grunden för segern – och ett avancemang till semifinal, där Kanada eller Tyskland väntar.



Tjeckien inledde piggt



Tjeckien stod för en fin inledning på kvartsfinalen och fick omgående ner spelet i den ryska zonen. Fem minuter in i matchen ledde man skottstatistiken med 5-0 och hade några bra möjligheter, bland annat ett närskott från Tomas Plekanec.



Det dröjde till ett powerplay sex och en halv minut in i perioden innan Ryssland faktiskt kunde få ordning på sitt spel. Man gjorde sånär 1-0 när Sergei Plotnikovs skott letade sig förbi Pavel Francouz i det tjeckiska målet, men tjeckerna lyckades precis få undan pucken framför mållinjen.



Ryssarna kom in i matchen tack vare det numerära överläget – och tätt efter kom också ledningsmålet. Plotnikov flippade pucken till Dmitri Orlov, som skar in i slotet och fick fritt läge när Radko Gudas gick ner för att täcka ett skott som inte kom. Orlov höll helt enkelt i pucken, tog sig närmare målburen och överlistade Francouz med en handledare.



Francouz höll liv i matchen



I powerplay utökade man sedan ledningen med ett nytt fint mål. Evgeny Kuznetsov tog sig in i offensiv zon och rundade såväl försvaret som målburen innan han hittade Nikita Kucherov i målvaktens vänstra tekningscirkel. Kucherov pricksköt sedan in 2-0.



Tjeckien saknade inte chanser och prickade exempelvis stolpen, men det var Rysslands match. Man höll i initiativet under inledningen av den andra perioden, men tjeckerna kom tillbaka lite efter ett powerplay. Bland annat var Robin Hanzl nära en reducering när han tog sig igenom försvaret, men Andrei Vasilevsky lyckades mota pucken.



Ryssarna fick ett tidigt powerplay i den tredje perioden, men trots att det osade hett stod Francouz & Co emot och höll Tjeckien något sånär kvar i matchen. På andra sidan isen ville det sig däremot inte riktigt för Tjeckien som saknade det där flytet för att kunna hota Ryssland fullt ut.



Framåt slutskedet av matchen kunde istället Nikita Kucherov och Artemi Panarin kontra in 3-0-målet. Det blev också slutresultatet och Ryssland tog klivet vidare till lördagens semifinal. Där ställs man mot antingen Kanada eller Tyskland, som spelar under kvällen.



---



Matchfakta:



Ryssland-Tjeckien 3-0



Första perioden:



1-0 (08:45) Dmitri Orlov (S. Plotnikov, V. Antipin)

2-0 (13:36) Nikita Kucherov (E. Kuznetsov, V. Antipin) PP



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



3-0 (53:55) Artemi Panarin (N. Kucherov, E. Kuznetsov)

