Så spelas kvartsfinalerna i VM – Sverige får kvällsmatch

Det är lottat och klart inför kvartsfinalerna i hockey-VM 2017.





18/5 16:15 (Paris, Frankrike) Ryssland-Tjeckien

18/5 16:15 (Köln, Tyskland) USA-Finland

18/5 20:15 (Paris, Frankrike) Schweiz-Sverige

18/5 20:15 (Köln, Tyskland) Kanada-Tyskland



Läs även: Spelschema VM Under tisdagskvällen spelades de sista gruppspelsmatcherna – och det står nu klart hur kvartsfinalerna i VM spelas. Tre Kronor ställs mot Schweiz klockan 20:15 på torsdag.

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-16 23:46:49

Det är lottat och klart inför kvartsfinalerna i hockey-VM 2017.Det blev dramatiskt även under VM:s sista dag med gruppspelsmatcher.Får Tre Kronor ihop helheten? Eller räcker det med individuella prestationer?Sveriges avslutade gruppspelet med 4-2 mot Slovakien.Rösta fram Tre Kronors bästa spelare i hockey-VM!Flera intressanta och avgörande matcher under gruppspelets sista dag.Gruppspelet avslutas med en match mot Slovakien.Ryssland skaffade sig slagläge i Grupp A och Italien stod för ett dråpligt självmål.Viktiga matcher när Norge och Lettland går upp mot Kanada respektive Ryssland.USA, Tjeckien och Finland stod som vinnare under söndagen.