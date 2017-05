Schweiz överlevde kollaps – Storseger för Tjeckien

Schweiz, Lettland, Slovakien, Tjeckien och Norge vinnare under VM:s andra dag.

Schweiz-Slovenien 5-4 efter straffar



Schweiz såg ut att gå mot en bekväm premiärseger när Simon Bodenmann gjorde 4-0 sent i den första perioden. Men skam den som ger sig – Slovenien kom nämligen tillbaka. Sent i den andra perioden reducerade man till 1-4 i numerärt underläge innan comebacken blev ett faktum med några minuter kvar av ordinarie tid.



En mållös förlängning följdes upp av en straffläggning, där Damien Brunner blev ensam målskytt. Det blev alltså Schweiz som knep extrapoängen, men med tanke på den första perioden ska nog Slovenien vara tillfredsställda med en poäng från den här matchen.



Matchfakta:



Schweiz-Slovenien 5-4 efter straffar



Första perioden:



1-0 (10:49) Andres Ambuhl (P. Suter) PP

2-0 (11:01) Gaetan Haas (V. Praplan, J. Genazzi)

3-0 (16:59) Romain Loeffel (D. Hollenstein, V. Praplan)

4-0 (17:47) Simon Bodenmann (D. Brunner, T. Richard)



Andra perioden:



4-1 (38:31) Jan Mursak (A. Tavzelj) SH



Tredje perioden:



4-2 (45:50) Ziga Jeglic (R. Sabolic, A. Kranjc)

4-3 (54:02) Jan Urbas (K. Ograjensek, K. Pretnar) PP

4-4 (55:23) Robert Sabolic (R. Ticar) PP



Förlängningen:



-



Avgörande straff:



5-4 Damien Brunner



---



Lettland-Danmark 3-0



Danmark inledde VM med förlust och noll gjorda mål. Elvis Merzlikins i Lettlands mål höll alltså nollan och i offensiven bjöd Miks Indrasis på två mål i den tredje perioden. Slutresultatet skrevs till 3-0 och Lettland fick med sig tre fina poäng i jakten på slutspel. Danskarna får slicka såren och ladda om för match mot USA under söndagen.



Matchfakta:



Lettland-Danmark 3-0



Första perioden:



-



Andra perioden:



1-0 (23:08) Gints Meija (A. Kulda)



Tredje perioden:



2-0 (41:48) Miks Indrasis (J. Sprukts, R. Bukarts)

3-0 (52:40) Miks Indrasis (R. Bukarts, U. Balinskis) PP



---



Slovakien-Italien 3-2 efter förlängning



Slovakien inledde VM med en seger, men det krävdes förlängning för att besegra Italien – och 2-2-kvitteringen kom först med en minut kvar av den tredje perioden. I förlängningen klev sedan Peter Ceresnak fram med sitt 3-2-mål och gav Slovakien två poäng. För Italiens del är det säkert surt med den tappade ledningen så sent, men en poäng mot Slovakien är trots allt ett bra resultat.



Matchfakta:



Slovakien-Italien 3-2 efter förlängning



Första perioden:



1-0 (06:58) Michel Miklik (A. Janosik, P. Ceresnak)



Andra perioden:



1-1 (35:06) Giovanni Morini (L. Frigo)



Tredje perioden:



1-2 (42:41) Luca Frigo (G. Scandella)

2-2 (58:56) Libor Hudacek (M. Miklik, M. Sersen)



Förlängningen:



3-2 (62:45) Peter Ceresnak (M. Bliznak, D. Skokan)



---



Vitryssland-Tjeckien 1-6



Tjeckien följde upp premiärförlusten mot Kanada med en klar seger mot Vitryssland. Lagkaptenen Jakub Voracek var i spetsen med ett mål och två assist när tjeckerna vann med 6-1. Vitryssland fick ett litet hopp efter 1-2-reduceringen tidigt i den andra perioden, men i slutakten drog tjeckerna ifrån.



Matchfakta:



Vitryssland-Tjeckien 1-6



Första perioden:



0-1 (13:16) Petr Vrana (M. Birner, M. Repik)

0-2 (17:30) Radko Gudas (J. Voracek)



Andra perioden:



1-2 (21:13) Alexander Pavlovich (Y. Lisovets, V. Denisov)

1-3 (35:38) Roman Cervenka (R. Horak, J. Jerabek)



Tredje perioden:



1-4 (47:26) Radim Simek (J. Voracek, L. Radil) PP

1-5 (49:37) Jakub Voracek (D. Pastrnak, T. Kundratek)

1-6 (59:44) Michal Kempny (R. Hanzl, T. Zohorna)



---



Norge-Frankrike 3-2



Värdnationen Frankrike fick inleda VM med en förlust. Norge och tvåmålsskytten Patrick Thoresen blev helt enkelt för svåra. Thoresen gjorde såväl 2-0 som 3-1 och stod dessutom även för en assist på Norges tredje mål.



Matchfakta:



Norge-Frankrike 3-2



Första perioden:



-



Andra perioden:



1-0 (25:13) Ken Andre Olimb (M. Olimb, P. Thoresen)

2-0 (29:40) Patrick Thoresen (M. Olimb, K. A. Olimb) PP

2-1 (38:14) Stephane da Costa (D. Fleury)



Tredje perioden:



3-1 (49:49) Patrick Thoresen (A. Reichenberg)

3-2 (49:59) Stephane da Costa (Y. Auvitu, N. Besch)

