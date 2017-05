Seger, trots svag offensiv

Tre kronor tog en tidig ledning i matchen, men det skulle dröja till slutet av matchen innan nästa kom. Trots en stor ineffektivitet i offensiven så kunde Sverige hålla undan och vinna matchen med 2-0

Årets världsmästerskap i hockey har Tre Kronor stått för riktigt bra insatser, varvat med rejäla bottennapp. Av den orsaken så var det stor press på laget inför dagens drabbning mot Lettland; en match där allt annat än seger var oacceptabelt. Perioden inleder man bra och skapar också en del chanser. Efter ett par minuter åker Joel Eriksson Ek ut för roughing, men det lyckas Tre kronor klara ut på ett stabilt sätt. Precis i slutsekunderna av sitt boxplay så drar motståndarna på sig en tvåa men i det läget får inte Sverige hål på Elvis Merzlikins som vaktar målet för Lettland ikväll. Det kommer istället i efterdyningen av det numerära överläget där Gabriel Landeskog gör matchens första mål. Trots att man skapar en del chanser under resterande tiden av perioden så tar man inte tillvara på dem. När det återstår mindre än en minut av period ett så drar Marcus Krüger på sig en utvisning för tripping, men återigen håller man undan bra och Tre Kronor kan gå till vila med en 1-0-ledning.



Tre kronor fick inleda period nummer två i spel fyra mot fem, men innan det var över så åkte Anton Strålman ut två minuter för tripping vilket gav Lettland en lysande chans att kvittera. Sverige visade upp ett stabilt boxplay och fick även till en bra kontring som dock endast ledde till tekning i offensiv zon.

I mitten av perioden var det Tre kronors tur att spela i numerärt överläge efter att Janis Sprukts åkt ut för tripping. Sverige etablerar snabbt spel i offensiv zon, men det man skapar inga riktiga lägen. Den andra hälften ser bättre ut och man skapar flera bra chanser, men återigen får man inte in pucken.



När det bara återstår några minuter av perioden så får Tre kronor åter en bra chans att utöka ledningen. Situationen uppstår när Lettlands målvakt blir av med sin klubba, något som orsakades av egen spelare. Återigen flera bra chanser, men pucken vill inte in. Period nummer två slutar mållös.



Sverige får inleda även den här perioden i boxplay efter att Marcus Krüger åkt ut två minuter för elbowing precis i slutet av period nummer två. Lettland lyckas skapa några hyfsade avslut, men återigen håller Sverige undan.



Tre kronor får en vass målchans när de kommer fyra mot två, men istället blir det en ny utvisning. Även den här gången håller de undan men Lettland skapar ändå en del. Man hinner knappt bli fulltaliga innan det är dags för en ny utvisning. Alexander Edler får en tvåa och mindre än 30 sekunder senare får man ännu en tvåa vilket ger Lettland chansen att spela fem mot tre i över en minut. Många av oss hade nog väntat rätt tung press från Lettland, men istället tappar de pucken och Sverige kan slå undan pucken utan några större problem.

I den 17:e minuten så kommer äntligen 2-0. Victor Rask skickar pucken i stolpen och Elias Lindholm plockar upp den, för att skicka den in i mål. Ett oerhört viktigt mål, med tanke på att Lettland haft ett friläge precis innan. Resten av perioden är mest en transportsträcka för Tre kronor och Lettland är aldrig riktigt nära att reducera.



Matchen slutar 2-0 men sett till chanserna så borde de gjort fler mål. Om uppgifterna som cirkulerar angående att Nicklas Bäcktström är nära att ansluta, så kommer man kanske få det att lossna frammåt.



Nästa match är redan imorgon och då står Italien för motståndet.







Sveriges laguppställning:



28 Elias Lindholm - 49 Victor Rask - 92 Gabriel Landeskog

16 Marcus Krüger - 34 Carl Söderberg - 67 Linus Omark

22 Joel Eriksson Ek - 29 William Nylander - 71 William Karlsson

20 Joel Lundqvist - 42 Joakim Nordström - 48 Carl Klingberg





6 Anton Strålman - Victor Hedman

5 Philip Holm - Jonas Brodin

3 John Klingberg - Alexander Edler





31 Eddie Läck (30 Viktor Fasth)



---



Matchfakta:



Sverige - Lettland 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)



Första perioden:

1-0 (09:13) Gabriel Landeskog (Victor Rask, Elias Lindholm)





Andra perioden:

-



Tredje perioden:

2-0 (56:42) Elias Lindholm (Victor Rask)



Skott: 30.19 (9-5, 12-3, 9-11)

Utvisningar: 8 x 2 - 3 x 2

2017-05-11 22:42:08

