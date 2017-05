Spelarbetyg Sverige

SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Ryssland.



Betygsskala:



5 – Mycket bra

4 – Bra

3 – Godkänd

2 – Knappt godkänd

1 – Underkänd

Målvakter:

Backar:

Forwards:

Storspelade i hela matchen och släppte bara en puck förbi sig under ordinarie matchtid.En godkänd insats av den offensive backen. Kan bättre.Spelade stabilt i hela matchen både framåt och bakåt. Kan dock skjuta mer.Missade en straff, i övrigt rätt osynlig under matchen. Gjorde det han skulle.Satte in ett antal hårda men schysta tacklingar på öppen is. Härligt att se. Stabil insats.Syntes inte så mycket under matchen. Kan spela bättre.En av NHL :s bästa backar. Godkänd insats men kan mera än han visade i kväll.Täckte ett skott som såg ut att ha träffat olyckligt men återvände till spel efter detta. Godkänd inte mer.Tekade bra, men i övrigt rätt osynlig.Syntes knappt under matchen. Kan betydligt bättre.Gjorde matchens första mål men missade också en straff. Farlig när han är i anfallszon. Bra insats i kväll.Missade en straff men visade att han blir en tillgång med sin skridskoåkning och teknik."Calle" kan spela bättre. Knappt godkänd i kväll.Skapade några halvchanser, i övrigt rätt blek.Spelade fram till Lindholms mål. Annars ganska osynlig.Duktig på att hålla pucken i anfallszon. Hände dock inte så mycket för honom i kväll.Stark med pucken, skapade lägen på egen hand. Kan dock ännu mer.