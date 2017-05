Spelarbetyg Sverige: ”Har fått en perfekt lekkamrat”

SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Danmark.

Betygsskala:



5 – Mycket bra

4 – Bra

3 – Godkänd

2 – Knappt godkänd

1 – Underkänd



Målvakter:



35. Henrik Lundqvist – 4



Allting såg inte jättesynkat ut för Henrik Lundqvist, men det var också tämligen väntat. Med ytterligare någon träning och match i ryggen kommer Lundqvist in i det fullt ut. Han hann trots allt bjuda på någon svettig räddning.



Eddie Läck spelade inte. Viktor Fasth var inte ombytt.



---



Backar:



3. John Klingberg – 3



Vi fick se John Klingbergs spetskompetenser under matchen, men han har fortfarande en nivå till i sig.



5. Philip Holm – 3



Uppsatt som sjundeback, men kom tidigt in i rotationen. Fick dock nöja sig med några få minuter. Fortsätter annars att imponera och känns inte alls malplacerad i en stjärntät backbesättning.



6. Anton Strålman – 3



Anton Strålman gör sitt jobb, men inte mycket mer den här gången.



23. Oliver Ekman Larsson – 3



Tillbaka efter sjukdom och var inte i sitt livs bästa form.



24. Alexander Edler – 3



Syns inte allt för mycket, vilket är ett gott betyg i den här fasen av hans karriär.



25. Jonas Brodin – 2



Virrade till det någon gång och var kanske inte helt fokuserad. Kan betydligt bättre.



77. Victor Hedman – 3



Vi har stora krav på Victor Hedman och även den bäste har rätt att ha en mindre bra dag. Nu var inte Hedman kass, men han behöver växla upp inför slutspelet.



---



Forwards:



15. Oscar Lindberg – 4



Gör en fin insats jämte två betydligt mer namnstarka kedjekamrater. Blir en viktig injektion.



16. Marcus Krüger – 3



Man vet vad man får av Marcus Krüger och matchen mot Danmark var inget undantag.



18. Dennis Everberg – 1



En intetsägande insats och han kan mycket väl hamna utanför laget igen till nästa match.



19. Nicklas Bäckström – 5



Med tanke på förutsättningarna – han kom till Köln under söndagen – så gjorde Nicklas Bäckström fina avtryck. Samspelet med William Nylander fanns på plats direkt och där har Tre Kronor en duo som kan sänka vilket motstånd som helst. Synd dock att Bäckström inte fick bästa möjliga förutsättningar i powerplay – det vill säga rätt uppställning till sitt förfogande.



20. Joel Lundqvist – 3



Oväntad snipe till 1-0 och efter det får vi vad vi brukar få av Joel Lundqvist, ett gott arbete.



22. Joel Eriksson Ek – 3



Joel Eriksson Ek gör det bra var han än blir placerad.



28. Elias Lindholm – 2



En blek insats, vilket kan sägas om hela förstakedjan.



29. William Nylander – 5



Härligt lir tillsammans med Nicklas Bäckström och bara det fantastiskt fina 3-0-målet ger ett extra plus. Nylander kan trixa som få och har nu fått en perfekt lekkamrat.



34. Carl Söderberg – 1



En ny svag insats av Carl Söderberg, och VM är – likt säsongen i Colorado – ett stort misslyckande för Söderberg.



48. Carl Klingberg



Uppsatt som extraforward och fick ingen speltid. Betygsätts så klart inte.



49. Victor Rask – 1



Victor Rask har gjort ett bra mästerskap, men kom inte till sin rätt idag.



71. William Karlsson – 2



William Karlsson var inte dålig, men var samtidigt lite för anonym. Hölls sannolikt tillbaka av undermåliga kedjekamrater.



92. Gabriel Landeskog – 2



Efter en pigg inledning försvann Gabriel Landeskog en del från matchbilden och syntes bara till här och där.



Joakim Nordström och Linus Omark spelade inte.

0 KOMMENTARER 195 VISNINGAR 0 KOMMENTARER195 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-14 22:21:07 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-14 22:21:07

