Spelarbetyg Tre Kronor efter 3-1 mot Schweiz

SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Schweiz.



Betygsskala:



5 – Mycket bra

4 – Bra

3 – Godkänd

2 – Knappt godkänd

1 – Underkänd

Målvakter:

Backar:

Forwards:

Henrik såg riktigt säker ut i målet och gjorde en stabil insats. Målet som han släppte in var ett lite oturligt självmål, en styrning från Oliver Ekman-Larsson. Mycket bra insats.Viktor Fasth spelade ej. Eddie Läck ej ombytt.Var pigg i matchen och gjorde uppåkningar som höll på att resultera i mål. Klingberg verkar vara full av självförtroende just nu.Var en jätte i försvaret tillsammans med backkollegan Victor Hedman . Strålman trivs i sådana här viktiga matcher.Stod för en excellent framspelning till William Nylanders 2-1-mål i den andra perioden. En stabil insats från Olivers sida i kväll.Gjorde sitt första mål i turneringen när han stötte in returen på Joel Lundqvist s skott. Hade efter detta också något ytterligare läge att göra mål. Han var het i kväll, Vancouverbacken.Stabil insats. Syntes inte så mycket i matchen men gjorde det han skulle.En jätte i försvaret tillsammans med backkollegan Anton Strålman. Hade mest istid av samtliga spelare i Sverige och det är inte så konstigt.Philip Holm spelade ej.Spelade fram till Nicklas Bäckströms 1-0-mål. Hela kedjan, inklusive Lindberg, var bra i dag.Man vet vad man får av Marcus. Forecheckar oerhört hårt i varje byte, gör ett jättejobb i fjärdekedjan med Joel och Joel som kedjekamrater.Visade spelglädje ikväll liksom i förra matchen mot Slovakien. Var nära på att göra mål vid ett tillfälle också.Riktigt bra i kväll. Gjorde det viktiga 1-0-målet för Sverige. Han visar gång på gång hur skicklig han är med pucken. Han styr spelet där ute på isen. En gigant.Var het i kväll. En assist och var dessutom nära på att få ett friläge som hade kunnat resultera i mål. Pigg och alert i kväll.Ganska blek insats, syntes inte under matchen. Kan bättre än så här.Med tanke på hans målform under gruppspelet när han ett tag var Sveriges bäste målskytt, kan vi förvänta oss mer av honom. Ganska blek i kväll.Målfarlig i varje anfall. Skottvillig och jobbar över hela isen. Mycket bra i kväll med ett klassmål.Spelade knappt i matchen. Har haft en strulig säsong och har inte fått det att lossna i VM spelmässigt.Var ganska osynlig i matchen men när han väl syntes så gjorde han det han skulle. Godkänd i kväll, inte mer.Kan bättre än han presterade i kväll. Ändå godkänd, han och Landeskog skapade en del farliga lägen.Händer inte så mycket framåt när han är på isen. Kan bättre. Knappt godkänd.Skapade en del farliga målchanser men vara aldrig riktigt nära att göra mål. Förstakedjan med Landeskog i spetsen kan bättre än så här.