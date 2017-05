Spelschema och TV-tider för VM 2017

Håll koll på datumen, tiderna och TV-kanalerna för samtliga matcher i VM 2017.

Grupp A: Ryssland, USA, Sverige, Slovakien, Tyskland, Lettland, Danmark, Italien

Grupp B: Kanada, Finland, Tjeckien, Schweiz, Vitryssland, Norge, Frankrike, Slovenien



C More (samtliga matcher), TV4 och TV12 sänder VM.



SPELSCHEMA VM 2017



GRUPPSPELET



5 maj:



16:15 Sverige-Ryssland (C More/TV4)

16:15 Finland-Vitryssland

20:15 USA-Tyskland

20:15 Tjeckien-Kanada (TV12)



6 maj:



12:15 Lettland-Danmark (TV4)

12:15 Schweiz-Slovenien

16:15 Slovakien-Italien

16:15 Vitryssland-Tjeckien (TV4)

20:15 Tyskland-Sverige (C More/TV12)

20:15 Norge-Frankrike



7 maj:



12:15 Italien-Ryssland

12:15 Slovenien-Kanada (TV4)

16:15 USA-Danmark

16:15 Finland-Frankrike

20:15 Lettland-Slovakien

20:15 Norge-Schweiz (TV12)



8 maj:



16:15 Tyskland-Ryssland (TV4)

16:15 Vitryssland-Kanada

20:15 USA-Sverige (C More/TV4)

20:15 Finland-Tjeckien



9 maj:



16:15 Italien-Lettland

16:15 Slovenien-Norge (TV4)

20:15 Slovakien-Danmark (TV12)

20:15 Schweiz-Frankrike



10 maj:



16:15 USA-Italien (TV4)

16:15 Schweiz-Vitryssland

20:15 Slovakien-Tyskland

20:15 Finland-Slovenien



11 maj:



16:15 Ryssland-Danmark (TV4)

16:15 Tjeckien-Norge

20:15 Sverige-Lettland (C More/TV4)

20:15 Kanada-Frankrike



12 maj:



16:15 Sverige-Italien (C More/TV4)

16:15 Tjeckien-Slovenien

20:15 Danmark-Tyskland (TV12)

20:15 Frankrike-Vitryssland



13 maj:



12:15 Lettland-USA

12:15 Norge-Finland (TV4)

16:15 Ryssland-Slovakien (TV4)

16:15 Slovenien-Vitryssland

20:15 Italien-Tyskland

20:15 Kanada-Schweiz (TV12)



14 maj:



16:15 Slovakien-USA

16:15 Frankrike-Tjeckien

20:15 Danmark-Sverige (C More/TV4)

20:15 Schweiz-Finland



15 maj:



16:15 Danmark-Italien

16:15 Kanada-Norge (TV4)

20:15 Ryssland-Lettland (TV12)

20:15 Frankrike-Slovenien



16 maj:



12:15 Sverige-Slovakien (C More/TV4)

12:15 Vitryssland-Norge

16:15 Ryssland-USA (TV4)

16:15 Tjeckien-Schweiz

20:15 Tyskland-Lettland

20:15 Kanada-Finland (TV12)



SLUTSPELET



18 maj:



16:15 Kvartsfinal

16:15 Kvartsfinal

20:15 Kvartsfinal

20:15 Kvartsfinal



20 maj:



15:15 Semifinal

19:15 Semifinal



21 maj:



16:15 Bronsmatch

20:45 Final

0 KOMMENTARER 234 VISNINGAR 0 KOMMENTARER234 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-04 12:00:00 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-04 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

ANNONS:

Håll koll på datumen, tiderna och TV-kanalerna för samtliga matcher i VM 2017.Försvaret behöver bära Tre Kronor om man ska undvika ett nytt VM-misslyckande.Vi lägger de stora stjärnorna åt sidan och fokuserar på fem mindre namnstarka spelare.Håll koll på samtliga trupper hos de medverkande länderna i VM 2017.