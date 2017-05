Svensk storseger – men mer att önska

Tre Kronor tog en klar seger mot Italien, men någon styrkedemonstration var det inte.

Tre Kronor gjorde nästintill minsta möjliga ansträngning när man tog en pliktskyldig seger mot Italien. Man blixtrade sällan till och byggde inte direkt upp något förtroende inför fortsättningen – men det blev i alla fall en 8-1-seger och tre viktiga poäng i jakten på toppen i Grupp A.



Nytt för dagen var att Växjös Dennis Everberg anmäldes och gick in i laget, där han varvades in i fjärdekedjan.



Avslaget och tråkigt



Tre Kronor inledde matchen svagt. Man hade inget vidare tempo i spelet, vare sig på pucken eller i benen – men det blev trots allt ett tidigt mål. Victor Rask klev in i offensiv zon, skar in mot slotet och avlossade en handledare innan han kom ut från tekningscirkeln. 1-0 var ett faktum.



Italien kunde sticka fram lite halvt här och där, men det blev sällan så värst oroligt i Sveriges zon. Sveriges visste helt enkelt att man är storleken större, och Italien gjorde detsamma. Det blev avslaget i matchen och således tyst på läktaren.



Men det dröjde inte allt för länge innan 2-0-målet kom. William Nylander drog iväg ett skott som gick i sargen bakom målburen. Returen studsade ut på andra sidan och gav en framstötande Philip Holm öppet mål. Växjö-försvararen gjorde sedan inget misstag.



Öppningsperioden var både tråkig och avslagen, där Tre Kronor mest genomförde ett pliktskyldigt träningspass.



Ny tvåmålsledning



Tre Kronor kunde inleda mittenakten aningen hetare än första perioden. Man förflyttade ner spelet i offensiv zon i några minuter, men någon utdelning blev det inte på den pressen.



Istället kunde faktiskt Italien kontra till sig matchens första riktiga målchans. Strax därefter fick man även med sig en utvisning när Joel Lundqvist fick åka och sätta sig i utvisningsbåset. 22 sekunder senare kom också 1-2-reduceringen efter en fin sidledspassning och ett avslut som precis kröp över Viktor Fasths mållinje.



Så värst spännande blev det däremot inte, utan några minuter senare tog Sverige tillbaka sin tvåmålsledning när Jonas Brodin skickade in 3-1 från sin backposition.



Sverige fick några fina möjligheter att utöka sin ledning. Bland annat missade William Nylander ett friläge och man spelade sitt 13:e raka powerplay utan att näta.



Perioden avslutades med ett numerärt överläge för Italien – och ett 2-3-mål kändes inte alls som en omöjlighet när italienarna högg framför Fasth.



Italien gav upp



Svenskarna fick lite arbetsro i den tredje perioden tack vare ett tidigt mål. Elias Lindholm slängde ett skott mot mål från dålig vinkel, men fick tillbaka pucken via en försvarare. Han skickade iväg ett nytt skottförsök som sedan styrdes in i mål via en motståndarskridsko och Lindholm noterades för sitt femte mål i mästerskapet.



Tre Kronor fick ett nytt försök att döda den svaga sviten i powerplay, men någon utdelning blev det inte – och när italienaren klev ut på isen igen var det Sveriges 14:e raka powerplay utan mål.



Utanför powerplay kunde däremot Tre Kronor producera. Efter ett backskott och styrning från Carl Söderberg fick Linus Omark öppet mål efter en stolpretur – och det missade han inte. Ytterligare några minuter senare utökade Carl Klingberg till 6-1 efter bra förarbete från Joakim Nordström.



6-1 blev till 7-1 när Joel Eriksson Ek svepte in sitt första VM-mål och 8-1 kom till när en italiensk försvarare råkade peta in John Klingbergs skott i egen kasse.



Siffrorna rann iväg framåt slutet, men det var snarare för att Italien gav upp än att Tre Kronor växlade upp. Noterbart är att Victor Hedman fick kliva av. Han krockade med en motståndare och fick ett jack över ögonbrynet. Någon fara för vidare spel i mästerskapet bör det inte vara.



Nu väntar en dags vila innan Tre Kronor ställs mot Danmark på söndag – och då förväntas Henrik Lundqvist vakta det svenska målet.



Sveriges laguppställning:



Gabriel Landeskog – Victor Rask – Elias Lindholm

Carl Söderberg – Marcus Krüger – Linus Omark

Joel Eriksson Ek – William Karlsson – William Nylander

Joakim Nordström – Joel Lundqvist – Carl Klingberg

Dennis Everberg



Victor Hedman – Anton Strålman

Alexander Edler – John Klingberg

Philip Holm – Jonas Brodin



Viktor Fasth (Eddie Läck)



Matchfakta:



Sverige-Italien 8-1



Första perioden:



1-0 (03:24) Victor Rask (E. Lindholm)

2-0 (08:34) Philip Holm (W. Nylander, J. Brodin)



Andra perioden:



2-1 (23:50) Giovanni Morini (G. Scandella, M. Insam) PP

3-1 (29:52) Jonas Brodin (Philip Holm)



Tredje perioden:



4-1 (40:41) Elias Lindholm

5-1 (50:09) Linus Omark (C. Söderberg, A. Edler)

6-1 (54:53) Carl Klingberg (J. Nordström)

7-1 (56:51) Joel Eriksson Ek

8-1 (58:25) John Klingberg (P. Holm, W. Nylander)

