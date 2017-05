SvenskaFans All Star-lag: ”Lekte med sina motståndare”

SvenskaFans VM-redaktion tar ut sina respektive All Star-lag.

Tre Kronor tog VM-guld efter en dramatisk final mot Kanada, där det krävdes en straffläggning för att nå ett avgörande. Väl där nätade Nicklas Bäckström och Oliver Ekman Larsson för Sverige samtidigt som Henrik Lundqvist motade samtliga kanadensiska försök.



I samband med finalen presenterades även det officiella All Star-laget. Andrei Vasilevsky lade beslag på målvaktsposten och fick se Colton Parayko och Dennis Seidenberg framför sig. Forwardsbesättningen bestod av Artemi Panarin, Nathan MacKinnon och William Nylander, mästarnas enda representant.



Men hur ser All Star-lagen ut för SvenskaFans VM-redaktion?



---



Simon Schytzer



Målvakt: Henrik Lundqvist, Sverige

Backar: Dennis Seidenberg, Tyskland – Anton Strålman, Sverige

Forwards: Artemi Panarin, Ryssland – Nathan MacKinnon, Kanada – William Nylander, Sverige



Kommentar: Lundqvist i kassen var ett rätt så lätt val. Han kommer in mitt i turneringen, vinner samtliga matcher och var rena väggen i finalen, det är klass rakt igenom. Seidenberg tar en utav backplatserna, han gjorde en fin turnering för sitt Tyskland och gjorde en hel del poäng. Strålman var enligt mig den stabilaste backen i turneringen och gjorde inte en enda dålig match, det var dock en hel del backar som inte riktigt kom upp i nivå.



Panarin vann poängligan med sina 17 poäng och lekte många gånger med sina motståndare. MacKinnon var Kanadas bäste spelare och bar nästan sitt land till ytterligare ett guld. Nylander fick sitt stora internationella genombrott i denna turneringen och glänste verkligen i de flesta matcherna, han kom även på delad första plats i skytteligan.



---



Anton Rosendahl



Målvakt: Andrei Vasilevsky, Ryssland

Backar: Anton Strålman, Sverige – Dennis Seidenberg, Tyskland

Forwards: William Nylander, Sverige – Artemi Panarin, Ryssland – Nikita Kucherov, Ryssland



Kommentar: Vasilevsky är en mycket talangfull och bra målvakt. Spelade stabilt hela turneringen och var starkt bidragande till Rysslands framgångar i turneringen. Strålman var stabil och jämn i hela turneringen. Gjorde nästan inget misstag, Tre Kronors överlägset bästa back i turneringen. Förtjänar en plats i detta All Star-lag tycker jag. Seidenberg vann backarnas poängliga i VM. Den tyske lagkaptenen var det ena värdlandets kanske mest värdefulle spelare och var stabil och genomgående bra även defensivt.



Nylander kom till VM som debutant i A-landslaget. Han hade aldrig tidigare spelat i Tre Kronor och som han presterade. Blev utsedd till VM:s mest värdefulle spelare, vilket ju är det finaste priset en spelare kan få i en sådan här turnering. ”Lill-Nyllet” var Sveriges kanske viktigaste anfallsvapen tillsammans med Nicklas Bäckström, Nylander var farlig varje gång han var på isen och kunde på egen hand skapa farliga målchanser. Given i detta lag. Panarin vann VM:s poängliga, fler kommentarer egentligen överflödiga. Oerhört vass spelare i anfallszon, farlig varje gång han är på isen. Kucherov tvåa i poängligan bakom nämnde Panarin. Kucherov även han en mycket bra forward med ett rappt och snabbt skott, dessutom med en näsa för mål.



---



Christian Olsson



Målvakt: Henrik Lundqvist, Sverige

Backar: Victor Hedman, Sverige – Dennis Seidenberg, Tyskland

Forwards: William Nylander, Sverige – Nathan MacKinnon, Kanada – Joel Lundqvist, Sverige



Kommentar: Målvaktspositionen är självklar. Henrik Lundqvist har varit på en hel annan nivå än övriga målvakter och är den som är den största orsaken till guldet. Victor Hedman gjorde ett mycket bra jobb i försvaret och var en mycket viktig kugge för Tre kronor. Dennis Seidenberg var ett väldigt viktigt offensivt vapen för Tyskland och vann även poängligan bland backarna.



Offensivt sätt så är William Nylander given. Han offensiva skicklighet är på en mycket hög nivå och en av den klart bästa anfallaren i hela VM. Kanada har gjort ett godkänt VM men de sparade en av de svagare prestationerna till finalen. Nathan MacKinnon var ändå den spelaren som höll en bra nivå i ett annars blekt Kanada.



Som den sista spelaren så måste jag ändå lyfta fram kapten Joel Lundqvist. Han kämpar mer än någon annan och klagar inte på att få spela i en fjärdekedja. När det går tungt för laget så tar han sitt ansvar som kapten och manar på spelarna och tar det obekväma jobbet. Joel Lundqvist är kanske inte den spelare med högst spelarkompetens, men hans ledaregenskaper och vilja gör honom en mycket viktig kugge.



---



Mattias Wallenberg



Målvakt: Henrik Lundqvist, Sverige

Backar: Victor Hedman, Sverige – Bogdan Kiselevich, Ryssland

Forwards: Artemi Panarin, Ryssland – Nicklas Bäckström, Sverige – William Nylander, Sverige



Kommentar: Henrik Lundqvist klev upp när det behövdes som mest, imponerade i finalen och tog fyra av fyra straffar. Victor Hedman var klippan som Sverige kunde lita på när det stormade som mest. Bodgan Kiselevich hade imponerande +/- i ett Ryssland som tog en tredjeplats.



17 poäng på nio matcher är ruskigt imponerande av Artemi Panarin. Nicklas Bäckström gjorde bra med poäng men det viktigaste han bidrog med var sin närvaro och kunskap. En stor anledning till att Sverige fick det lilla extra som behövdes. William Nylander blev hela VM:s MVP.



---



Niclas Viberg



Målvakt: Andrei Vasilevsky, Ryssland

Backar: Colton Parayko, Kanada – Anton Belov, Ryssland

Forwards: William Nylander, Sverige – Nathan MacKinnon, Kanada – Artemi Panarin, Ryssland



Kommentar: Det är en målvakt som står ut över resten – Andrei Vasilevsky. Till skillnad från konkurrenterna höll ryssen en jämn och hög nivå över hela mästerskapet och tre nollor är respektingivande. På samma sätt som Vasilevsky var överlägsen på målvaktspositionen är Colton Parayko detsamma i försvarsbesättningen. Han dominerade i alla tre zoner och skadade Tyson Barrie saknades inte efter Paraykos intåg. Anton Belov var det ryska försvarets ryggrad och visade än en gång att han är en klassback.



Trion i forwardsbesättningen är för min din odiskutabel. Artemi Panarin hade stundtals lekstuga och var i en klass för sig i det här mästerskapet. Nathan MacKinnon ledde Kanada och när han kunde växla upp kunde man inte stå emot honom. William Nylander var genomgående väldigt nyttig för Tre Kronor och nådde en ny nivå när Bäckström gav honom en värdig lekkamrat. MVP-utmärkelsen är inte alltid avgörande, men i det här fallet satt den som en smäck.

0 KOMMENTARER 316 VISNINGAR 0 KOMMENTARER316 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-24 12:54:23 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-24 12:54:23

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-24 12:54:23

VM 2017

2017-05-22 16:00:00

VM 2017

2017-05-22 00:19:14

VM 2017

2017-05-21 23:55:02

VM 2017

2017-05-21 23:53:00

VM 2017

2017-05-21 18:23:00

VM 2017

2017-05-21 00:05:46

VM 2017

2017-05-20 23:07:13

VM 2017

2017-05-20 23:04:52

VM 2017

2017-05-20 21:36:52

ANNONS:

SvenskaFans VM-redaktion tar ut sina respektive All Star-lag.Två svenska superstjärnor lyfte ett i övrigt mediokert spelande Tre Kronor.William Nylander prisades efter Tre Kronors VM-guld.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Kanada.Det krävdes straffläggning för att avgöra VM-finalen – och väl där tog Sverige VM-guld.Det blev dramatiskt när Ryssland sånär kollapsade i den tredje perioden.Vilka spelardueller kan det vara värt att slänga ett öga på i VM-finalen?Ryssland har imponerat stort och är väldiga favoriter i bronsmatchen mot Finland.Orkar Tre Kronor rå på ett Kanada som har imponerat något oerhört?Tre kronor var på förhand storfavoriter i semifinalen mot Finland. Någon riktig spänning blev det inte utan mest en transportsträcka. Sverige vann med 4-1 och i finalen väntar Kanada.