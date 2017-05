Sverige förlorade VM-premiären

Tre Kronor föll i VM-premiären när Ryssland vann med 2-1 efter straffar.

Sverige hade åtta raka VM-förluster mot Ryssland inför fredagens VM-premiär. Det blev en nionde. Artemi Panarin blev matchhjälte som ensam straffskytt.



Lindholm med ledningsmålet



Den svenska premiären blev – som så ofta – lite avslagen under inledningen. Vare sig Tre Kronor eller Ryssland kunde koppla på toppnivån direkt, men efter hand blev det en allt mer intressant tillställning.



Den första riktiga målchansen kom fyra minuter in i matchen när Ivan Provorov stötte fram från ryssarnas försvar, men hans närskott tog i målburens utsida. Efter den chansen öppnades matchen upp och böljade under stunder fram och tillbaka. Det brann dock sällan till på allvar.



Framåt slutet av den första perioden kom matchens första mål. Victor Rask tog sig in i offensiv zon och lyckades hålla bort en försvarare längst med sargen. Han hittade en framstormande Elias Lindholm i slotet, som i sin tur tog emot pucken och snärtade in den bakom Andrei Vasilevsky.



Joakim Nordström fick en fin möjlighet att utöka den svenska ledningen, men närskottet gick , via Vasilevsky, tätt utanför.



Händelsefattigt



Mittenperioden var till stor del förhållandevis händelsefattig, utan att för den skull vara särskilt tråkig. Sverige presenterade ett fint spel tidigt och John Klingberg skickade iväg ett giftigt skott när han klev in från sin blålinje.



Lagen bytte utvisningar, men deras respektive powerplay blev resultatlösa. Det mest intressanta var hur den ryska förstauppställning byggde upp mycket att sitt PP-spel bakom den förlänga mållinjen, där två spelare styrde spelet – något som Vadim Shipachyov & Co har praktiserat under KHL-säsongen.



Över lag bjöds det inte på något vidare svenskt spel. Man dumpade ner pucken lite väl ofta och kunde sällan etablera spel i den ryska zonen.



Rysk anstormning



Ryssland höjde sig rejält direkt i den tredje perioden. Ett tungt inledande byte satte ton när man tryckte tillbaka svenskarna. De efterföljande minuterna bjöd på en hel del möjligheter och Viktor Fasth fick bekänna färg.



Logiskt nog blev det också ett ryskt mål. Sergei Andronov fick nästan stå helt ren framför Fasth och när Alexander Barabanov grävde fram pucken bakom målburen blev 1-1 ett faktum.



Den tidiga ryska anstormningen bedarrade lite efter målet och Sverige kunde få till några anfall. Spelbilden jämnades ut en hel del och under en stund kom det nästan målchanser i varje anfall.



Slutskedet av perioden präglades av ett litet mer försiktigt spel när båda lagen mest såg ut att vilja säkra upp en poäng vardera.



I förlängningen spelades det 3-mot-3 – och redan under första halvminuten såg det ut att kunna bränna till för båda lagen. Nikita Kucherov skrinnade iväg i ett friläge, men lyckades inte överlista Fasth. Som vanligt i 3-mot-3 böljade det kontinuerligt fram och tillbaka, men något avgörande blev det inte.



Matchen fick avgöras via straffläggning – och där blev Artemi Panarin ensam målskytt. Ryssarna får således med sig två poäng från matchen, medan Tre Kronor får nöja sig med en premiärpoäng.



---



Sverige laguppställning:



Gabriel Landeskog – Victor Rask – Elias Lindholm

Joel Eriksson Ek – Marcus Krüger – Linus Omark

William Karlsson – Carl Söderberg – William Nylander

Joakim Nordström – Joel Lundqvist – Carl Klingberg



Victor Hedman – Anton Strålman

Oliver Ekman-Larsson – Jonas Brodin

Alexander Edler – John Klingberg



Viktor Fasth (Eddie Läck)



---



Matchfakta:



Sverige-Ryssland 1-2 efter straffar



Första perioden:



1-0 (14:40) Elias Lindholm (V. Rask, V. Hedman)



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



1-1 (43:58) Sergei Andronov (A. Barabanov, I. Provorov)



Förlängningen:



-



Avgörande straff:



1-2 Artemi Panarin



---



Höjdpunkter:









