Sveriges fans fick inte jubla efter kvällens match.

Tre Kronor föll med uddamålet mot USA

Tre Kronor hade ledningen med 3-2 efter den första perioden men USA kom tillbaka och vände matchen till 4-3 vilket också blev slutresultatet. När Sverige jagade kvittering i slutet drog man på sig utvisningar som gjorde att kvitteringsjakten avtog.





Knappt tre minuter in i den andra perioden kvitterade USA till 3-3 när Johnny Gaudreau gjorde sitt andra mål för kvällen efter passivt svenskt försvarsspel. Det var ett ställningskrig i den andra perioden och chanser skapades åt båda håll men det var likaläge 3-3 efter fyrtio spelade minuter.



Matchen stod och vägde när den tredje perioden drog igång. Med en styrning satte J.T. Compher 4-3 till USA i mitten av den tredje perioden. Det blev slutresultatet. Sverige vann skotten med 14-9 i den tredje perioden, USA var mer effektiva än Sverige i den perioden trots att Sverige under stora delar ägde den tredje perioden spelmässigt.



2017-05-08 23:12:00

Tre Kronor hade ledningen med 3-2 efter den första perioden men USA kom tillbaka och vände matchen till 4-3 vilket också blev slutresultatet. När Sverige jagade kvittering i slutet drog man på sig utvisningar som gjorde att kvitteringsjakten avtog.Finland kollapsade när Kanada och Ryssland tog planenliga segrar.USA fick upp farten efter premiärförlusten. Hur hanterar man Tre Kronor?Flera stora nationer är igång när VM går vidare under måndagen.Storsegrar för Ryssland, Kanada och USA, men Finland föll mot Frankrike.Ryssland och Kanada tar fokus under den tredje VM-dagen.Schweiz, Lettland, Slovakien, Tjeckien och Norge vinnare under VM:s andra dag.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Ryssland. Betygsskala: 5 – Mycket bra 4 – Bra 3 – Godkänd 2 – Knappt godkänd 1 – UnderkändFull rulle när flera lag går in i årets mästerskap.Inför Tyskland - Tre Kronor: dags för första segern?