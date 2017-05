Tre Kronor vann – men behöver visa mer

Sveriges avslutade gruppspelet med 4-2 mot Slovakien.

Sverige har fortsatt svårt att övertyga i VM. Tisdagens tidiga match mot Slovakien var även den avslagen och tempofattig. Men det blev trots allt en ny seger, den här gången med 4-2.



Det svenska laget får nu vänta in dagens andra matcher innan tabellplacering och kvartsfinalmotståndare kan bestämmas.



Bäckström och Nylander i fokus



Tre Kronor stod för en relativt pigg inledning på matchen, men det höll inte i sig allt för länge. Slovakien skapade den första fina chansen i matchen och strax därefter tvingades Henrik Lundqvist rädda ett friläge.



Men det blev trots allt en svensk ledning. Redan i anfallet efter Slovakiens friläge presenterade sig firma Nicklas Bäckström-William Nylander. Bäckström serverade Nylander, som tog sig in mot mål och vinklade upp pucken över målvaktens axel. Det samarbetet ser fortsatt väldigt spännande ut och blir en nyckelfaktor inför fortsättningen.



Ytterligare några minuter senare dubblade Oliver Ekman Larsson den svenska ledningen. Hans första skott tog i sargen och studsade ut framför målburen. Backen höll sig framme på sin egen retur och stötte in pucken bakom Julius Hudacek.



Slovakien snyggar till siffrorna



Den andra perioden blev en tröttsam tillställning. Den inleddes lustigt när Tre Kronor kom sent till perioden efter missförstånd mellan funktionärer och bestraffades med ett numerärt underläge. Direkt när det hade passerat fick Elias Lindholm uppsöka utvisningsbåset igen – och Slovakien reducerade. En svag retur av Lundqvist hamnade mitt i slotet och Tomas Matousek kunde raka in 1-2.



Det dröjde däremot inte allt för länge innan Sverige återtog sin tvåmålsledning. Direkt efter tekning snappade Dennis Everberg upp pucken och skickade in den via den närmsta stolpen. Efter det målet fick Hudacek lämna matchen och ersattes av Jaroslav Janus.



Tre Kronor fick avsluta den andra perioden och inleda den tredje perioden i numerärt överläge – och nästan direkt när utvisningen var avklarad stack Andrej Kudrna iväg i ett friläge och gjorde 2-3.



Avslutningsperioden blev mestadels en transportsträcka mot slutsignalen. Det fanns målchanser i båda zonerna men Tre Kronor var mest intresserade av att undvika jobbiga situationer inför kvarten och Slovakien hade inget att spela för.



Slutresultatet skrevs till 4-2 i Sveriges favör efter ett mål i tom kasse av William Karlsson och nu väntar vila under onsdagen innan slutspelet tar vid under torsdagen.



---



Laguppställning Sverige:



Gabriel Landeskog – Victor Rask – Elias Lindholm

Oscar Lindberg – Nicklas Bäckström – William Nylander

Carl Söderberg – William Karlsson – Dennis Everberg

Marcus Krüger – Joel Lundqvist – Joakim Nordström

Joel Eriksson Ek



Victor Hedman – Anton Strålman

Oliver Ekman Larsson – Jonas Brodin

Alexander Edler – John Klingberg

Philip Holm



Henrik Lundqvist (Viktor Fasth)



---



Matchfakta:



Sverige-Slovakien 4-2



Första perioden:



1-0 (04:02) William Nylander (N. Bäckström, J. Klingberg)

2-0 (08:14) Oliver Ekman Larsson (D. Everberg, W. Karlsson)



Andra perioden:



2-1 (24:08) Tomas Matousek (P. Skalicky, T. Zigo)

3-1 (25:45) Dennis Everberg (W. Karlsson)



Tredje perioden:



3-2 (41:34) Andrej Kudrna (L. Cingel)

4-2 (59:28) William Karlsson (A. Edler) EN

