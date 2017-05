Tre Kronor vidare till semifinal!

Stjärnglansen fortsätter att lysa i årets upplaga av Tre Kronor. Lundqvist visade form i kassen och framåt visade Nylander och Bäckström att de är redo för att ta sitt ansvar när Sverige nu ångar på mot finalen.

Sveriges laguppställning:

Matchfakta:

På förhand var det i fansens ögon en enkel match men både experterna och spelarna själva hade varnat för Schweiz och visst fick Sverige kämpa för att ta sig vidare till semifinalen.Mycket fokus låg på att undvika Schweiz kontringar då Sverige skulle vara det spelförande laget. Sverige låg högt i början och kunde redan efter fyra minuter göra mål genom Nicklas Bäckström som tack vare en turstuds fick öppet mål. Målet gav Sverige det lugnet man behövde för att kunna styra spelet mer metodiskt och tack vare framförallt Dennis Everberg och fjärdekedjan satte man motståndarna ofta under hård press långt ner i zonen. Schweiz lyckades dock komma igen efter ett Snöpligt självmål av Oliver Ekman-Larsson efter att pucken spelats tillbaka in framför mål efter att den passerade den förlängda mållinjen tog den på bladet och in mellan Lundqvists benskydd. Efter målet vågade Schweiz trycka upp laget och det var ett par tuffa minuter i slutet av perioden för de blågula Tre Kronor s enda målskytt i matchen och den stora härföraren för offensiv åkte tidigt på en 2+2:a och Schweizarna tog tidigt kommandot i perioden och var nära ett flertal gånger att ta ledningen. Sverige kunde inte maxa Schweizarnas energi efter deras momentum och man var väldigt stillastående under långa tider av perioder främst tack vare att man spelade fast sig på stillastående spelare vilket passade Schweizarnas höga press perfekt. Sverige skulle dock få ett PP som vände på perioden, dock inte genom men mål men tack vare detta fick man andrum och man lyckades höja intensiteten och passningstempot och med det så var man återigen i förarsätet men de farligaste lägena stod ändå Schweizarna för med deras aviga och fartfyllda anfallsspel.Det var en ganska bedrövlig mellanperiod för backarna fram tills det att Oliver Ekman-Larsson snyggt spelat fram till William Nylander som störtade mot kassen mellan två försvarare, lyckades hålla undan och petade in pucken med en enhandsfattning på klubban.Sverige såg piggare ut i den tredje och trean skulle komma ganska omgående och det via ett tvättäkta NHL -mål. Edler tog in pucken i zonen, lämnade över den vid blå för skott och störtade sedan mot mål där han kunde slog in sin returen. Det var ett tightare svenskt försvarsspel i inledningen och Schweiz som hade fått kämpa mycket utan puck upplevdes länge som orkeslösa. Detta ledda dock till en underskattning som jag tycker mig ha sett i de tidigare matcherna hos Tre Kronor och när motståndarna till slut började pressa mot Lundqvist de sista fem minuterna var det ofta tack vare dåligt försvarsspel från mittzon och bakåt. Till slut fick även Schweiz in en puck i mål men domaren stod för en praktskandal när han tror att pucken istället är blockerad och blåste därmed för tekning, änglavakt det svenska laget med andra ord. Det blev en sista forcering för de rödvita när man i slutet spelade sex mot fyra men ett uppoffrande Sverige kunde hålla undan och tog sig därmed vidare till semifinal där Finland nu väntar.28 Elias Lindholm - 49 Viktor Rask - 92 Gabriel Landeskog 15 Oscar Lindberg - 19 Nicklas Bäckström - 29 William Nylander18 Dennis Everberg - 34 Carl Söderberg - 71 William Karlsson16 Marcus Krüger - 20 Joel Lundqvist - 22 Joel Ek Eriksson42 Joakim Nordström6 Anton Strålman - 77 Victor Hedman 7 Oliver Ekman-Larsson - 25 Jonas Brodin 3 John Klingberg - 24 Alexander Edler5 Philip HolmHenrik Lundqvist (Viktor Fasth)---Första perioden: 0–1 Nicklas Bäckström (4.15) (Oscar Lindberg, William Nylander), 1–1 Gaetan Haas (12.53).Skott: 5–8.Andra perioden: 1–2 William Nylander (13.15) (Oliver Ekman-Larsson).Skott: 13–9.Tredje perioden: 1–3 Alexander Edler (3.44) (Joel Lundqvist).Skott: 9–12.Skott totalt: 27–29.