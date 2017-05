Tyskland - Sverige: Spelarbetyg

SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Ryssland.



Betygsskala:



5 – Mycket bra

4 – Bra

3 – Godkänd

2 – Knappt godkänd

1 – Underkänd

Målvakter:

30. Viktor Fasth-4

Såg stabil ut, kunde inte göra något på målen men någorlunda tveksam retur till det ena.



Eddie Läck spelade inte.



Backar:

3. John Klingberg-3

Återigen en godkänd match, rörlig men det händer inte mycket framåt..

6. Anton Strålman-4

Stark och säker med puck, assist och spelar väldigt tryggt med Hedman

23. Oliver Ekman-Larsson-3

Onödig utvisning vid andra målet, slarvig och kan så mycket mer.

24. Alexander Edler-3

Godkänd men relativt osynlig, saknade ett par tacklingar.

25. Jonas Brodin-4

Långsam och svårt med rörliga tyskar, bättre när Sverige tog över och stod för ett snyggt mål.

77. Victor Hedman-4

Gör ett bra jobb i både BP och PP. Assist ikväll men kan mera.



Forwards:

16. Marcus Krüger-4

Grymt slit och en assist efter ett hästjobb framför kassen.

20. Joel Lundqvist-3

Likt förra matchen syns han inte mycket i spelet men tekade återigen väldigt bra.

22. Joel Eriksson Ek-2

Alldeles för osynlig för att spela med Nylander.

28. Elias Lindholm-

Utgick tidigt på grund av skada.

29. William Nylander-5

Imponerande puckkontroll, stod för två snygga mål och en läcker assist. Matchens lirare.

34. Carl Söderberg-3

Sliter på bra och stod för en assist. Gör det han ska.

42. Joakim Nordström-2

Precis som Lundqvist var han osynlig men inga större misstag.

49. Victor Rask-5

Tillsammans med Nylander var han matchens bästa spelare, mål och assist men framförallt bra skridskoåkning och vilja.

67. Linus Omark-2

Petade in ett enkelt mål men det händer alldeles för lite i övrigt.

92. Gabriel Landeskog-5

Tredje stjärnan för kvällen, kaptensmässig i attityd och snack ute på isen, Stod även för mål och assist.

0 KOMMENTARER 162 VISNINGAR 0 KOMMENTARER162 VISNINGAR MATTIAS WALLENBERG

wallenberg.mattias@gmail.com

2017-05-06 22:38:24 wallenberg.mattias@gmail.com2017-05-06 22:38:24

