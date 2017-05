USA blev gruppsegrare – Tyskland knep sista kvartsfinalplatsen

Det blev dramatiskt även under VM:s sista dag med gruppspelsmatcher.

Vitryssland-Norge 4-3



Samtidigt som Sverige gick upp mot Slovakien spelade Vitryssland och Norge en betydelselös match i Grupp B. Vitryssland kom tillbaka från ett 2-3-underläge under matchens slutskede och snyggade till tabelläget lite. Sju matcher gav sju poäng medan Norge blev snäppet bättre med åtta inspelade poäng.



Matchfakta:



Vitryssland-Norge 4-3



Första perioden:



-



Andra perioden:



1-0 (26:08) Yevgeni Lisovets (M. Stefanovich)

1-1 (35:05) Daniel Sörvik (M. Olimb)

2-1 (37:52) Alexander Kulakov (A. Stas, A. Demkov)



Tredje perioden:



2-2 (41:19) Aleksander Reichenberg (P. Thoresen, H. Ödegaard)

2-3 (43:41) Jonas Holös (A. Martinsen, M. Olimb)

3-3 (54:06) Ilya Shinkevich (Y. Kovyrshin, M. Stefanovich)

4-3 (56:56) Yevgeni Lisovets (A. Pavlovich, C. Linglet)



---



Ryssland-USA 3-5



VM:s bästa match slutade med amerikansk seger. Tre gånger om hade däremot Ryssland ledningen, men kunde aldrig hålla USA bakom sig. I och med 5-3-segern säkrade USA gruppsegern och ställs nu mot Finland. För ryssarnas del väntar Tjeckien.



Matchfakta:



Ryssland-USA 3-5



Första perioden:



1-0 (12:29) Nikita Gusev (B. Kiselevich)



Andra perioden:



1-1 (21:00) Kevin Hayes (B. Nelson, C. Keller) PP

2-1 (27:33) Anton Belov (S. Plotnikov, S. Andronov)

2-2 (32:18) Dylan Larkin (B. Nelson)

3-2 (36:15) Nikita Gusev (V. Shipachyov, Y. Dadonov) PP

3-3 (37:43) Kevin Hayes (J. Gaudreau, N. Bjugstad)



Tredje perioden:



3-4 (52:57) Anders Lee (J. Gaudreau, J. Eichel) PP

3-5 (59:38) Brock Nelson (D. Larkin) EN



---



Tjeckien-Schweiz 1-3



Schweiz tog hem avslutningsmatchen mot Tjeckien och knep därmed andraplatsen före just tjeckerna. Slutresultatet skrevs till 3-1 efter mål av Vincent Praplan, Reto Suri och Damien Brunner. I och med USA:s seger över Ryssland blev det också klart att Schweiz ställs mot Sverige i kvartsfinalen. Tjeckien går upp mot Ryssland.



Matchfakta:



Tjeckien-Schweiz 1-3



Första perioden:



0-1 (01:42) Vincent Praplan (R. Diaz)



Andra perioden:



0-2 (28:36) Reto Suri (D. Kukan, D. Schlumpf)

1-2 (34:08) Roman Cervenka (D. Pastrnak, L. Sulak)



Tredje perioden:



1-3 (52:09) Damien Brunner (T. Richard, R. Loeffel)



---



Tyskland-Lettland 4-3 efter straffar



Matchen var direkt avgörande för vilket lag som skulle ta den sista kvartsfinalplatsen i Grupp A – och det blev Tyskland som gick vinnande ur drabbningen. Värdnationen gick upp till 2-0, men Lettland arbetade sig tillbaka och gjorde 3-2 sent i den tredje perioden. Tyskarna kom dock tillbaka även dem och gjorde 3-3 i slutminuten. Efter en mållös förlängning fick matchen avgöras i straffläggning, där Frederik Tiffels blev ensam målskytt.



Tyskland kröner därmed ett mycket starkt gruppspel med en imponerande kvartsfinalplats. Väl där ställs man mot Kanada, medan Lettlands VM alltså är över.



Matchfakta:



Tyskland-Lettland 4-3 efter straffar



Första perioden:



-



Andra perioden:



1-0 (31:02) David Wolf (C. Ehrhoff, P. Reimer) PP

2-0 (31:29) Dennis Seidenberg (M. Kink, M. Muller)

2-1 (38:42) Gunars Skvorcovs (K. Sotnieks)



Tredje perioden:



2-2 (48:22) Janis Sprukts (M. Indrasis, K. Sotnieks)

2-3 (56:08) Andris Dzerins (U. Balinskis, R. Bukarts) PP

3-3 (59:27) Felix Schutz (L. Draisaitl) PP



Förlängningen:



-



Avgörande straff:



4-3 Frederik Tiffels



---



Kanada-Finland 5-2



Det var en intensiv inledning när Kanada avslutade gruppspelet med en, för dem, betydelselös match. Fyra minuter in i matchen stod det 2-1 till Kanada, och så småningom drog man också ifrån Finland ytterligare. Finland hade möjlighet att ta sig förbi Tjeckien och hamna på andraplatsen, men slutade nu fyra och ställs mot USA i kvartsfinalen. Gruppsegrarna Kanada spelar kvartsfinal mot Tyskland.



Matchfakta:



Kanada-Finland 5-2



Första perioden:



1-0 (02:46) Mitch Marner (B. Point, M. Matheson)

1-1 (03:08) Jani Lajunen (O. Osala)

2-1 (04:06) Colton Parayko (M. Marner) PP

3-1 (13:45) Mitch Marner (M. Scheifele, N. MacKinnon) PP



Andra perioden:



4-1 (28:09) Brayden Point (M. Matheson, C. Parayko)

4-2 (36:51) Atte Ohtamaa (J. Honka, J. Kemppainen)



Tredje perioden:



5-2 (40:34) Matt Duchene (S. Couturier)

