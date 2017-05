Vem skall få ”Bästemanspriset” i hockey-VM 2017?

Rösta fram Tre Kronors bästa spelare i hockey-VM!

Välkommen till SvenskaFans omröstning om Bästemanspriset 2017 vid ishockey-VM i Köln och Paris. ”Bästemanspriset” utdelas varje år sedan 1986 av Svenska VM-Klubben, supporterförening till Tre Kronor, och är en av de utmärkelser som erkänns officiellt av Svenska Ishockeyförbundet. Du som gillar Tre Kronor och följer SvenskaFans och Hockeysverige.se kan nu för första gången påverka vem som får priset 2017!



Samtidigt deltar du i en tävling där två pristagare får vara med vid utdelningen av priset och träffa Tre Kronor. Prisutdelningen kommer ske i Köln den 19 maj, under förutsättning att Tre Kronor spelar kvartsfinal i Köln.



Vinnarna får också ett års fritt medlemskap i Svenska VM-Klubben (värde 200 kr), rätt att köpa klubbens unika Tre Kronor-tröja med eget nummer och namn, samt delta i klubbens arrangemang. Därtill får vinnarna också två stycken presentkort om 500 kr på shop.eliteprospects.com.



Rösta direkt i formuläret nedan!



Loading...



*Genom att delta i omröstningen om Svenska VM-Klubbens Bästemanspris 2017 och SvenskaFans tävling, bekräftar jag att mitt namn, men inga andra personliga uppgifter, får publiceras på SvenskaFans.com, HockeySverige.se och Svenska VM-Klubbens Facebooksida, om jag vinner pris i tävlingen.

2017-05-16 13:00:00

