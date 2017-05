Viktig seger för Finland

USA, Tjeckien och Finland stod som vinnare under söndagen.

Slovakien-USA 1-6



USA ser heta ut i Grupp A och passerade Ryssland i toppen – visserligen med en match mer spelad. 6-1 mot Slovakien var den femte raka segern efter premiärförlusten mot Tyskland. Johnny Gaudreau blev tvåmålsskytt, 18-årige Clayton Keller gjorde ett nytt mål och Kevin Hayes stod för två assist i sin första VM-match.



För USA återstår nu den avslutande matchen mot Ryssland – och det blir en direkt kamp om förstaplatsen i gruppen.



Matchfakta:



Slovakien-USA 1-6



Första perioden:



0-1 (08:12) Clayton Keller (A. Lee, B. Skjei)



Andra perioden:



0-2 (25:57) Johnny Gaudreau (K. Hayes)

1-2 (30:40) Martin Gernat (L. Hudacek, V. Dravecky)

1-3 (36:04) Christian Dvorak (J. Gaudreau)

1-4 (38:01) Jacob Trouba



Tredje perioden:



1-5 (42:16) Johnny Gaudreau (K. Hayes)

1-6 (47:23) Anders Lee (J. Eichel, N. Hanifin) PP



---



Frankrike-Tjeckien 2-5



Tjeckien fortsätter att smyga fram bakom Kanada i Grupp B och ser lite småluriga ut inför fortsättningen. I den sjätte och näst sista gruppspelsmatchen fick man dessutom äntligen se David Pastrnak näta. Annars var det tvåmålsskytten Michal Repik som drog blickarna till sig.



För Tjeckien väntar nu Schweiz i den sista matchen – en match som blir direkt avgörande för toppositionerna i gruppen. Slutspelshoppet dog för Frankrike, men värdnationen har trots allt gjort ett bra VM.



Matchfakta:



Frankrike-Tjeckien 2-5



Första perioden:



0-1 (08:32) David Pastrnak (R. Horak, J. Voracek) PP



Andra perioden:



1-1 (20:53) Stephane da Costa (D. Fleury) PP

1-2 (26:52) Michal Repik (T. Kundratek)

1-3 (37:01) Jan Rutta (R. Cervenka) PP



Tredje perioden:



1-4 (48:03) Michal Repik (M. Kempny)

2-4 (50:38) Antoine Roussel

2-5 (58:56) Tomas Zohorna (R. Horak) EN



---



Schweiz-Finland 2-3 efter förlängning



Finlands knackiga VM håller i sig, men det blev trots allt en seger mot Schweiz. Det var dock schweizarna som inledde bäst och halvvägs in i den första perioden låg Finland under med 0-2. I mitten av den tredje perioden kvitterade man och stod emot ett sent numerärt underläge för att få matchen till förlängning. Väl där klev Valtteri Filppula fram och fixade två viktiga poäng till sitt Finland.



Nu väntar en avslutande finsk match mot Kanada, där toppen i Grupp B kan röras om. Schweiz, trea i gruppen med en poäng mer än Finland, ställs mot tvåan Tjeckien i en rolig avslutning på gruppspelet.



Matchfakta:



Schweiz-Finland 2-3 efter förlängning



Första perioden:



1-0 (04:40) Fabrice Herzog (T. Richard, R. Untersander)

2-0 (10:30) Joel Genazzi (R. Loeffel)

2-1 (19:01) Juuso Hietanen (V-M. Savinainen, S. Aho) PP



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



2-2 (47:40) Mikko Rantanen (V. Lajunen, S. Aho) PP



Förlängningen:



2-3 (62:24) Valtteri Filppula (V-M. Savinainen, J. Hietanen)

