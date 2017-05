VM-guld till Tre Kronor

Det krävdes straffläggning för att avgöra VM-finalen – och väl där tog Sverige VM-guld.

2017 års VM-final började lite avslaget, men tog fart allt efter som – och efter en mycket underhållande förlängning tvingades matchen avgöras i en straffläggning.



Väl där motade Henrik Lundqvist samtliga kanadensiska straffar samtidigt som Nicklas Bäckström och Oliver Ekman Larsson nätade. Tre Kronor vann därmed sitt första VM-guld sedan hemma-VM 2013.



Lagen kände på varandra



Det blev en något avvaktande inledning på VM-finalen. Känslan var att båda lagen kände lite på varandra, men Kanada fick ett litet tidigt övertag på Tre Kronor.



Colton Parayko stötte upp högt och höll sig framme när Henrik Lundqvist lämnade retur på ett skott från Sean Couturier, men svenskarna lyckades freda sitt mål. På andra sidan rinken fick Joakim Nordström ett farligt läge tätt inpå målburen.



Tre Kronor fick två numerära överlägen under inledningsperioden och under det första osade det lite hett när William Nylander tog sig in på mål. I det andra var det faktiskt Kanada som fick den bästa målchansen när Matt Duchene nästan kunde lyfta in en retur. Kanadensaren var dock tvungen att runda målburen och då dog möjligheten ut. Däremellan hade dessutom Mark Scheifele hunnit med att träffa stolpen.



Överlag saknades annars de där heta målchanserna. Vare sig Tre Kronor eller Kanada ville öppna upp sig allt för mycket.



En bra kanadensisk sekvens, men…



Den andra perioden inleddes med ett kanadensiskt powerplay, och VM:s näst bästa numerära överläge kunde sånär leverera i den första finalchansen. Jeff Skinners distansskott gick dock i stolpen, via Henrik Lundqvist.



Kanada fick till en bra sekvens efter det numerära överläget och Mike Matheson hade ett finger med i två farligheter. Dels studsade det ut en farlig sargretur efter ett skott, men pucken gick rätt igenom slotet utan att någon kanadensare fick tag på den. Lite senare stötte han fram och försökte runda målburen, men fick inte till slutprodukten.



Den kanadensiska perioden stoppades upp något av ett svenskt powerplay, men i slutminuterna fick man en ny möjlighet med en man mer på isen. Efter kaos i den kanadensiska zonen hamnade dock pucken hos Victor Hedman på blålinjen. Hedman flippade pucken mot mål på måfå och efter en studs framför Calvin Pickard letade den sig in mellan benskydden på Kanadas burväktare.



Kanada tog över



Det olycksaliga numerära överläget fortsatte in i den tredje perioden för Kanada, men blev ofarligt. Man fick däremot omgående en ny chans när Elias Lindholm fick uppsöka utvisningsbåset – och nu small det. Mitch Marner skickade iväg ett skott som Henrik Lundqvist lämnade retur på. Där stod Ryan O’Reilly och svepte in kvitteringen.



Kanada fick vittring efter målet, men Tre Kronor stack upp och oroade kring Calvin Pickard. Bland annat trampade Elias Lindholm förbi Calvin de Haan och rundade målburen, men lyckades inte tråckla in pucken.



Det blev en allt mer tydlig kanadensisk prägel på perioden, men övertaget omvandlades sällan till riktigt heta målchanser.



I slutminuterna fick Joakim Nordström med sig ett powerplay, men Kanada överlevde – och fick själva med sig en utvisning med några sekunder kvar av det svenska numerära överläget. Det blev lite oroligt under slutsekunderna men matchen gick vidare in i förlängning.



Sverige världsmästare efter straffläggning



Kanada lyckades inte etablera något spel under den korta tiden man fick i powerplay, och under de efterföljande minuterna blev det en rätt jämn tillställning.



Sveriges bästa möjlighet kom fem minuter in i förlängningen, när Joel Eriksson Eks närskott styrdes utanför stolpen via en fladdrande Calvin Pickard. Tätt efter fick Alex Killorn möjlighet att bli matchhjälte, men skottet seglade utanför en öppen svensk kasse.



I takt med att förlängningen gick vidare fick Kanada ett tydligare övertag, men mitt i allting fick Tre Kronor med sig ett nytt powerplay – som så många gånger förr i mästerskapet misslyckades dock svenskarna med att etablera något riktigt spel.



En intensiv kanadensisk sekvens följde där Nathan MacKinnon var en dryg decimeter från att avgöra. När straffläggningen så smått började närma sig växlade båda lagen upp och flera tempostarka minuter bjöd på underhållande och böljande hockey. Bland annat bjöd MacKinnon än en gång på sin klass när han gled genom hela det svenska laget och nästan överlistade Lundqvist.



Det blev en mållös 20-minutersförlängning och VM-finalen fick avgöras i en straffläggning. Väl där blev Nicklas Bäckström och Oliver Ekman Larsson de svenska målskyttarna medan Henrik Lundqvist höll tätt – och Tre Kronor spelade hem sitt första VM-guld sedan 2013.



---



Sveriges laguppställning:



Gabriel Landeskog – Victor Rask – Elias Lindholm

Oscar Lindberg – Nicklas Bäckström – William Nylander

Joakim Nordström – William Karlsson – Dennis Everberg

Marcus Krüger – Joel Lundqvist – Joel Eriksson Ek

Carl Söderberg



Victor Hedman – Anton Strålman

Oliver Ekman Larsson – Jonas Brodin

Alexander Edler – John Klingberg

Philip Holm



Henrik Lundqvist (Viktor Fasth)



---



Matchfakta:



Kanada-Sverige 1-2 efter straffläggning



Första perioden:



-



Andra perioden:



0-1 (39:39) Victor Hedman, SH



Tredje perioden:



1-1 (41:58) Ryan O’Reilly (M. Marner, N. MacKinnon) PP



Förlängningen:



-



Avgörande straff:



1-2 Nicklas Bäckström





