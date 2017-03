Bologna-Chievo 4-1: Andra raka och ett välkommet trendbrott

Efter fyra raka förluster på hemmaplan vände lyckan och Bologna tog en riktig skön trepoängare i söndagens möte med Chievo.

0 KOMMENTARER 140 VISNINGAR 0 KOMMENTARER140 VISNINGAR MIKAEL MANSJÖ

2017-03-20 21:10:12

ANNONS:

Fler artiklar om Bologna

Bologna

2017-03-20 21:10:12

Bologna

2017-03-12 18:24:04

Bologna

2017-03-05 23:54:00

Bologna

2017-02-27 23:14:00

Bologna

2017-02-23 17:20:00

Bologna

2017-02-20 17:46:37

Bologna

2017-02-12 23:32:00

Bologna

2017-02-09 17:46:44

Bologna

2017-02-05 19:45:00

Bologna

2017-02-05 10:42:25

ANNONS:

Den tunga februarimånaden hade sånär fått oss att ge upp hoppet om den här säsongen, men efter två raka segrar är nu Bologna med i matchen igen. Under gårdagen fick vi återigen se den 3-5-2-formation somsenast testade i förlustmatchen mot Lazio för två veckor sedan och den här gången gav förändringen betydligt bättre utdelning. Den första halvleken var jämn, men Bologna såg relativt piggt ut ochskulle förstås ha gett hemmalaget ledningen när han fick bollen framför ett övergivet motståndarmål (avslutet gick högt, högt över). Schweizaren skulle dock få sin revansch.Fem minuter före pausvilan fick vi set ett något slumpartat Chievomål som en annan dag kanske hade slagit undan benen på Bolognaspelarna, men så inte den här gången. Efter en timmes spel bombadein kvitteringen efter ett fint anfall längs vänsterkanten och tio minuter senare nickade Dzemaili in ledningsmålet på inhoppandeinlägg.De sena poängtappen har ju gäckat laget den här säsongen, men igår lyckades Bologna hålla tätt under den avslutande kvarten som annars har varit så kritisk och på stopptid kom grädden på moset i form av Dzemailis andra mål för dagen samt Di Francescos 4-1-mål efterunderbara överstegare och framspelning.Allt som allt bjöd söndagen på en väldigt trevlig fotbollseftermiddag och det blir onekligen intressant att se vad Bologna kan göra borta mot Fiorentina när Serie A är tillbaka igen efter landslagsuppehållet.0-1 Castro (40‘)1-1 Verdi (61‘)2-1 Dzemaili (72‘)3-1 Dzemaili (90‘)4-1 Di Francesco (90‘)Da Costa; Gastaldello, Maietta, Helander; Krafth (59’ Di Francesco), Nagy, Pulgar, Dzemaili, Krejci (83’ Mbaye); Verdi, Destro (69’ Petkovic)Mirante, Sarr, Oikonomou, Donsah, Taider, Viviani, SadiqSorrentino; Frey (83’ Kiyine), Spolli, Cesar, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj (77’ De Guzman); Birsa; Inglese, Pellissier (69’ Izco)Confente, Seculin, Dainelli, Gamberini, Bastien, Depaoli, Rigoni, NgissahBologna: Maietta, PulgarChievo: Birsa, HetemajAngelo Da Costa – 6Daniele Gastaldello – 6Domenico Maietta – 6,5Filip Helander – 6Emil Krafth – 6Adam Nagy – 6,5Erick Pulgar – 6Blerim Dzemaili – 7,5Ladislav Krejci – 6Simone Verdi – 7Mattia Destro– 5,5***Federico Di Francesco – 7Bruno Petkovic – 6Ibrahima Mbaye – Spelade för kort tid för att betygsättasbolognafc.itzerocinquantuno.itEfter fyra raka förluster på hemmaplan vände lyckan och Bologna tog en riktig skön trepoängare i söndagens möte med Chievo.Bologna hade inte vunnit sedan slutet på januari, men i dagens lunchmatch var det äntligen dags igen.Hemmalaget var aldrig riktigt nära att hota ett formtoppat Lazio.Rött kort och tappad ledning på stopptid. Har vi sett det förut eller?Under denna rubrik presenteras korta nyheter och annan Bolognarelaterad information.Söndagens lunchmatch slutade med Bolognas fjärde raka förlust.Tre insläppta mål på sex minuter satte en prydlig punkt för Bolognas vecka.På Dall'Ara bjöds vi på den andra skräckupplevelsen inom loppet av fem dagar.Vintermercaton brukar inte bjuda på någon revolution i casa Bologna och vi kan nog räkna med små truppjusteringar den här gången också.Bolognas största förlust på hemmaplan genom tiderna.