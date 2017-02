Bologna-Inter 0-1: Eländes elände

Söndagens lunchmatch slutade med Bolognas fjärde raka förlust.

På ett nästintill fullsatt Dall’Ara ville Bologna revanschera sig efter den föregående veckans tre tunga förluster, men flytet vägrar att infinna sig. Laget stod ändå upp bra mot de formtoppade gästerna från Milano och Interspelarna såg inte jättebekväma ut när de ställdes mot ett kompakt och ganska aggressivt Bolognaförsvar.Ett av Bolognas största problem just nu är dock att laget har fruktansvärda problem med att komma till avslut och när skotten väl går iväg så är precisionen undermålig. Eftersom laget inte heller kan räkna med att hålla nollan varje match (särskilt inte under matchernas avslutande 15 minuter då Bologna sett över hela säsongen har släppt in hela 15 mål!) blir situationen gärna ansträngd och så även igår när Inter förstås gjorde mål när det återstod nio minuter att spela. Kvitteringsjakten blev vad den blev, men på stopptid fick Bologna ändå en chans när ett långt inlägg letades sig fram tillvar dock snabbt ute och avvärjde och Bologna inkasserade därmed sitt fjärde raka nederlag.Den klena trösten i sammanhanget är väl ändå att gårdagens förlust kan beskrivas som en tämligen normal sådan efter Napoli, Milan och Sampdoria. Med det sagt så ska det inte glömmas bort att Bologna borde ha fått en straff vid ställningen 0-0 (sparkade nerpå straffområdeslinjen) och även om man inte ska ge de värsta konspirationsteoretikerna vatten på sin kvarn (”betraktas av etablissemanget som reellt ett hot och ska därför motarbetas på alla tänkbara vis…”) kan vi dra slutsatsen att Bologna non conta un cazzo.Kommande söndag ställs Bologna mot det Genoa som igår utmanade Bologna i klassen säsongens minst klädsamma förlust (0-5 mot Pescara) och det blir nog nerverna utanpå i mötet som ingen riktigt har råd att förlora.0-1 Gabriel Barbosa (81‘)Da Costa; Mbaye (64’ Krafth), Oikonomou, Torosidis, Masina; Nagy (69’ Taider), Pulgar (83’ Di Francesco), Dzemaili; Verdi, Petkovic, KrejciMirante, Sarr, Brignani, Helander, Donsah, Rizzo, Silvestro, Viviani, SadiqHandanovic; Murillo (55’ Ansaldi), Medel, Miranda; Candreva (74’ Barbosa), João Mario, Gagliardini, D’Ambrosio; Eder, Perisic; Palacio (74’ Banega).Carrizo, Andreolli, Nagatomo, Sainsbury, Santon, Biabiany, PinamontiBologna: TorosidisInter: Banega, Barbosa, D’Ambrosio, MirandaAngelo Da Costa – 6Ibrahima Mbaye – 6Marios Oikonomou – 6Vasilis Torosidis – 6Adam Masina – 5,5Adam Nagy – 6Erick Pulgar – 6Blerim Dzemaili – 6Simone Verdi – 5,5Bruno Petkovic – 6Ladislav Krejci – 6***Emil Krafth – 5,5Saphir Taider – 5,5Federico Di Francesco – Spelade för kort tid för att betygsättasbolognafc.itzerocinquantuno.it