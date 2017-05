Bologna-Juventus 1-2: Dags för bokslut

Säsongen är över och för Bolognas del gäller det nu att slicka såren och börja planera inför nästa säsong.

Fin utveckling på spelare som Simone Verdi (uttagen i a-landslaget), Ibrahima Mbaye och Federico Di Francesco

(uttagen i a-landslaget), och Adam Masina , Alex Ferrari och Federico Di Francesco uttagna i det italienska U21-landslaget

, och uttagna i det italienska U21-landslaget Primaveralaget kvalificerat för den högsta divisionen när seriesystemet nu görs om

Träningsanläggningen har renoverats och ägs numera av klubben själv

Konkreta framsteg i planeringen av det nya Dall’Ara