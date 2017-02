Bologna-Milan 0-1: Mai una gioia

På Dall'Ara bjöds vi på den andra skräckupplevelsen inom loppet av fem dagar.

De flesta förstod nog att det skulle bli småknivigt att repa sig från 1-7-förlusten senast och mycket riktigt såg Bologna rejält skakat ut under inledningen av gårdagens match. Milan radade upp hörnor ochbjöds på en riktigt bra målchans av Bolognaförsvaret (!), men efter sisådär en kvarts spel var det som att Bologna faktiskt insåg att det fanns någonting att hämta i den här matchen. Laget växte över hela planen och efter attvisats ut (två gula) tilltog förhoppningarna om ett lyckligt slut på kvällen.Ett par halvchanser och någon tilltrasslad situation i bortalagets straffområde var dock allt som vi bjöds på före pausvilan, men när Kucka drog på sig Milans andra röda kort i matchen (matchminut 59, också efter två varningar) var det såklart upplagt för Bolognas första hemmaseger mot Milan sedan typ 2002.Elva mot nio försökte Bologna att tålmodigt spela sig fram till lägen, man bytte ut(med skadekänning) mot en extra anfallare () och varnadeersattes av. Många gånger tog sig bollen också in i Milans straffområde, men väl där var den sista passningen antingen för brant slagen eller så blockerades avslutet. Känslan var ändå att det förr eller senare kommer att dimpa ner en boll framförfötter och skulle det mot förmodan inte inträffa så blir det väl åtminstone ett kryss.Men inte då. Bollen hamnade visserligen på rätt ställe framför en Bolognaspelaren,närmare bestämt, menhann parera och i den 89:e minuten öppnade sig avgrunden när Deulofeu skojade medoch serveradeett läge som han naturligtvis inte kunde missa.Bologna lyckades alltså med konststycket att förlora trots spel med en man mer i nästan en timme (två man mer i dryga 30 minuter) och fem dagar efter 1-7 mot Napoli är det ingenting annat än groteskt. Laget har genom hela säsongen visat prov på svaga nerver och det är nog ingen som riktigt förstår hur Bologna ska kunna resa sig ur det här.får gärna sitta på en lösning, men gör han inte det så är det bara att tacka gudarna för att lagen under strecket inte verkar vara kapabla till en vårspurt.0-1 Pasalic (89‘)Da Costa; Krafth, Gastaldello (63’ Petkovic), Maietta, Mbaye (77’ Torosidis); Nagy, Pulgar (80’ Viviani), Dzemaili; Verdi, Destro, KrejciRavaglia, Sarr, Helander, Oikonomou, Donsah, Rizzo, Taider, Di Francesco, SadiqDonnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli (31’ Zapata), Vangioni; Kucka, Locatelli (46’ Gomez), Pasalic; Suso, Bacca (63’ Poli), DeulofeuPlizzari, Storari, Fernandez, Bertolacci, Honda, Cutrone, Lapadula, OcamposBologna: Dzemaili, Gastaldello, Mbaye, Nagy, VerdiMilan: Abate, Kucka x 2, Paletta x 2, VangioniBologna: -Milan: Kucka, PalettaAngelo Da Costa – 6Emil Krafth – 5,5Daniele Gastaldello – 5,5Domenico Maietta – 5,5Ibrahima Mbaye – 6Adam Nagy – 5,5Erick Pulgar – 6Blerim Dzemaili – 6Simone Verdi – 5Mattia Destro – 5Ladislav Krejci – 6***Bruno Petkovic – 5Federico Viviani – Spelade för kort tid för att betygsättasVasilis Torosidis – Spelade för kort tid för att betygsättasbolognafc.itzerocinquantuno.it