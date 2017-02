Bologna-Napoli 1-7: Dall’Ara horror

Bolognas största förlust på hemmaplan genom tiderna.

plan inför matchen var en tämligen offensiv sådan. Här skulle man inte lägga sig på försvar utan tanken var att ett Bologna i god form skulle ta sig an tabelltrean Napoli på hyfsat jämna villkor. Det gick sådär.Efter sex minuter ledde Napoli med 2-0 och hemmalaget befann sig i något slags paralyserat tillstånd. Det blev för en stund lite bättre och hoppet tändes på allvar närfick chansen från straffpunkten efter attspelat handboll i eget straffområde. Hoppet släcktes dock direkt närretfullt enkelt räddade Bolognaanfallarens tama strafförsök.Ny chans kom när Callejon visades ut efter en eftersläng mot, men Bologna fick såklart inte särskilt många minuter i numerärt överläge för kort därefter tvingades ävenatt lämna planen efter attgått omkull i en duell med Bolognas vänsterback. Man kan säga situationen utvecklades sig till en repris av Cagliaris kvitteringsmål i förra omgången; tveksamt domslut, rött kort och en efterföljande frispark som letade sig in vidstolpe.Sedan rann det iväg ordentligt.knoppade visserligen in en reducering, men Napoli fortsatte att kontra Bologna sönder och samman. Att bortalaget lyckades göra sju mål på typ åtta avslut mot mål säger något om vilka lägen som Napolispelarna bjöds på.Ytterligare kommentarer är egentligen överflödiga. Kort sagt hoppas och förväntar vi oss en helt annan insats när Milan står för motståndet på onsdag.0-1 Hamsik (4‘)0-2 Insigne (6’)0-3 Mertens (33‘)1-3 Torosidis (36‘)1-4 Mertens (43‘)1-5 Hamsik (70‘)1-6 Hamsik (74‘)1-7 Mertens (90‘)Mirante (80’ Da Costa); Torosidis, Oikonomou, Maietta, Masina; Pulgar, Nagy, Dzemaili; Rizzo (46’ Verdi), Destro (67’ Petkovic), KrejciDa Costa, Sarr, Gastaldello, Mbaye, Donsah, Taider, Di Francesco, SadiqReina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski (73’ Giaccherini), Diawara (62’ Allan), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne (80’ Rog)Rafael, Sepe, Chiriches, Koulibaly, Maggio, Strinic, Jorginho, Milik, PavolettiBologna: Maietta, PulgarNapoli: Callejon, Diawara, HysajBologna: MasinaNapoli: CallejonAntonio Mirante – 4,5Vasilis Torosidis– 5Marios Oikonomou – 4,5Domenico Maietta – 4,5Adam Masina – 5Adam Nagy – 5Erick Pulgar – 5Blerim Dzemaili– 5Luca Rizzo – 4,5Mattia Destro – 5Ladislav Krejci – 5,5***Simone Verdi – 5,5Bruno Petkovic – 5,5Angelo Da Costa – Spelade för kort tid för att betygsättas