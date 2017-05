Bologna-Pescara 3-1: Destro-doppietta

Mattia Destro såg med två mål till att skjuta tre poäng till Bologna.

Efter förra helgens plattmatch mot Empoli drog Roberto Donadoni in den lediga måndagen och inledningen på veckan bjöd på de sedvanliga diskussionerna kring varför Bologna inte lyckas få någon kontinuitet i sina (positiva) prestationer.



Trots debaclet i Toscana var dock förväntningarna åter högt ställda när Pescara igår gästade Dall’Ara. Fint väder, relativt mycket folk på läktarna samt en på pappret perfekt rebound-match bidrog förstås till detta och Mattia Destros tidiga 1-0 mål (efter påpasslig bollvinst och inlägg från Federico Di Francesco) gav också Bologna en perfekt start på eftermiddagen.



Efter ledningsmålet kostade hemmalaget på sig att lämna över initiativet till Pescara och trots att motståndarna fick ha mycket boll kändes det sällan särskilt farligt framför Antonio Mirante. I den 24:e matchminuten kunde emellertid Bahebeck smälla in ett ganska oväntat kvitteringsmål, men Bologna lät sig inte påverkas sådär jättemycket utan avslutade istället halvleken med en forcering som sånär resulterade i ett nytt ledningsmål.



Målet skulle dock komma och tre minuter efter pausvilan var det Di Francesco som elegant styrde upp en boll i krysset. Gott så, men dirigentpinnen lämnades sedan återigen över till bortalaget och Bolognas försvarslinje fick på nytt mer att stå i. Pescara gnuggade på för en kvittering, men saknade egentligen allt vad spets heter (det lyckades inte ens inbytte Gilardino ändra på) och på stopptid kunde istället Destro placera in sitt andra mål för dagen (anfallarens elfte mål för säsongen) efter en fin kontring iscensatt av inhopparna Emil Krafth och Orji Okwonkwo.



Trepoängaren innebär att Bologna som sämst kan avsluta säsongen på en femtondeplats och möjligheten att förbättra fjolårets fjortondeplats finns fortfarande kvar. I de avslutande omgångarna står dock Milan och Juventus för motståndet så vi får väl se hur det blir med den saken. Insatsen mot Pescara var kanske inte briljant, men de målen var fina och ibland får man kanske vara nöjd med det. Glädjande nog ser Mattia Destro ut att ha hittat målformen igen och en Destro i målform kan potentiellt vara Bolognas viktigaste ”nyförvärv” inför nästa säsong.



***

I veckan tackade även Blerim Dzemaili för sig. Mittfältaren som noterats för åtta mål under säsongen skrev i måndags på för Montreal Impact (också Saputo-ägt) och flytten har förstås varit planerad sedan länge. Med

tanke på Bolognas tabellsituation finns det inte så mycket att invända mot det, men att transfern på Bolognas hemsida beskrivs som temporär förvånar en aning. Blir det kanske en återkomst för schweizaren i januari?



Bologna-Pescara 3-1



1-0 Destro (8‘)

1-1 Bahebeck (24‘)

2-1 Di Francesco (48‘)

3-1 Destro (90‘)



Bologna (4-3-3):

Mirante; Torosidis, Maietta (57’ Krafth), Helander, Mbaye; Donsah (74’ Pulgar), Taider; Di Francesco, Verdi, Krejci (73’ Okwonkwo); Destro

Ej använda avbytare: Da Costa, Sarr, Oikonomou, Rizzo, Trovade, Petkovic, Sadiq, Tabacchi



Pescara (4-3-3):

Fiorillo; Zampano, Bovo, Fornasier, Biraghi; Coulibaly (53’ Milicevic), Brugman, Memushaj; Mitrita (53’ Muric), Bahebeck (73’ Gilardino), Caprari

Ej använda avbytare: Bizzarri, Coda, Crescenzi, Bruno, Cubas, Kastanos, Muntari, Verre, Cerri



Gula kort:

Bologna: Donsah

Pescara: Bovo, Coulibaly



Redaktionens spelarbetyg:



Antonio Mirante – 6



Ibrahima Mbaye – 6,5

Domenico Maietta – 6

Filip Helander – 6

Vasilis Torosidis – 6



Godfred Donsah – 6

Saphir Taider – 6,5



Federico Di Francesco – 7

Simone Verdi – 6

Ladislav Krejci – 6

Mattia Destro – 7,5



***

Emil Krafth – 6

Erick Pulgar – 6

Orji Okwonkwo – 6,5



Källa:

bolognafc.it

zerocinquantuno.it

2017-05-15 17:51:00

