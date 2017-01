Calciomercato Bologna – Morleo klar för Bari

Vintermercaton brukar inte bjuda på någon revolution i casa Bologna och vi kan nog räkna med små truppjusteringar den här gången också.

Så har då januarifönstret slagit upp igen och i väntan på Bolognas bortamatch mot Juventus nu på söndag passar vi på att grotta ned oss i mercaton.En affär som involverar Bologna har redan offentliggjorts och det var igår som Archimede Morleo presenterades som ny Barispelare. Vänsterbacken kom ju till Bologna redan 2010 och har sedan dess varit med om en degradering, en uppflyttning samt en period som lagkapten. Vi kommer inte att glömma 33-åringens accelerationer längs vänsterkanten i första taget, men efter snålt med speltid under hösten (och egentligen under förra säsongen också) är det förståeligt att Morleo nu väljer att gå vidare.En annan spelare som kan komma att lämna Bologna inom kort är Sergio Floccari. Veterananfallaren har inte riktigt lyckats fylla rollen som vice-Destro och nu uppges halva Serie B vara ute efter 35-åringen.Sedan ska förmodligen en, två eller tre spelare in också. En offensiv spelare ska vara prioriterad (en ytter eller vice-Destro, helst en kombination) och här har Alessio Cerci varit namnet på allas läppar. Höga lönekrav skulle dock kunna sätta stopp för affären (permanent flytt/lån med köpoption/lån) och andra namn som nämns är därför Donadoni-favoriten Biabiany och Amato Ciciretti (Benevento).En försvarsförstärkning kan också bli aktuell, men det lär i mångt och mycket bero på om Marios Oikonomou lämnar klubben i jakt på mer speltid.Avslutningsvis har Torino ryckt lite i Godfred Donsah, men där krävs det sannolikt ett riktigt saftigt bud för att Bologna ska överväga en försäljning.Uppdateringar iArchimede Morleo, Bari (€ ?)Antonio MiranteAngelo Da CostaMouhamadou SarrAlfred GomisDaniele GastaldelloDomenico MaiettaMarios OikonomouAlex FerrariIbrahima MbayeAdam MasinaEmil KrafthFilip HelanderVasilis TorosidisLuca RizzoErick PulgarGodfred DonsahSaphir TaiderAdam NagyBlerim DzemailiFederico VivianiRobert AcquafrescaMattia DestroAnthony MounierSergio FloccariSimone VerdiFederico Di FrancescoLadislav KrejciUmar SadiqCesare Rickler tillhör fortfarande klubben, men ingår inte i a-truppen.bolognafc.itfederossoblu.itgazzetta.ittuttomercatoweb.comzerocinquantuno.it