Caso San Luca?

Så här i slutet av januari har det uppstått en intressant diskussion kring namnet på Dall’Aras södra curva.

I fredags, på minnesdagen av Förintelsen, lät Bolognas borgmästare Virginio Merola meddela att Stadio Renato Dall’Aras södra curva (den som informellt kallas Curva San Luca efter basilikan som skymtas inifrån arenan) kommer att uppkallas efter. Ungraren Weisz tränade ju Bologna under ett par framgångsrika säsonger på 1930-talet och ledde bland annat klubben till två ligatitlar innan han ett par år senare deporterades till Auschwitz där han sedermera avled.I spåren av denna kungörelse har dock vissa diskussioner uppstått och även om de flesta reaktioner varit positiva så har även ett par skeptiska röster gjort sig hörda. Inte minst från kyrkans håll där biskopenhar uttalat sig negativt kring ett namnbyte; “Weisz va sicuramente ricordato e sono favorevole a intitolargli qualcosa, ma perchè sovrapporre il suo nome a quello della Madonna di San Luca? Significa non conoscere la tradizione bolognese che comincia prima del 1945″. Vi ska dock komma ihåg att Vecchi uttalade sig på ett liknande sätt efter att den legendariske kantspringarengått bort tidigare i år (”Ezio merita una dedicazione speciale come ha proposto il sindaco, ma non si tocchi la Curva San Luca, il segno massimo della nostra difesa e del nostro onore”), men det fallet löstes genom att den centrala delen av den takbeklädda sittplatsläktaren istället kommer att uppkallas efter Pascutti.Efter biskopens ord har det dock även hörts mer kompromissvilliga tongångar från kyrkan, exempelvis genom Monsignorsom föreslår ett ”dubbelnamn” (typ San Luca + Arpad Weisz i någon form) och fortsättningen blir förstås spännande att följa. Inte bara för att saken i sig är intressant, utan även ur perspektivet klubben-staden-kyrkan.har ju etablerat en god relation med kyrkan (inte minst med Bolognas ärkebiskop) och på matchtröjorna hittar vi sedan något år tillbaka FAAC, låsföretaget som till 100% ägs av kyrkan. Samtidigt ska Renato Dall’Ara renoveras vilket förutsätter att klubbens och stadens samarbete fungerar mer eller mindre smärtfritt, särskilt när de ytor som klubben/Saputo vill ha i utbyte mot att finansiera renoveringen ska identifieras och vi ska inte utesluta att kyrkan kan ha en del synpunkter här också.ilrestodelcarlino.ittuttobolognaweb.it