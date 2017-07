Försäsongen 2017

Med en och en halv månad kvar till Serie A-premiären är det dags att titta till läget i Bologna.

Efter en dryg månads semester har nu Bologna med tränareni spetsen dragit igång förberedelserna inför säsongen 2017-2018. Igår anlände stora delar av truppen till en slags pre-ritiro nere på Sardinien där försäsongen försiktigt startas igång. Den 8 juli går resan tillbaka till Emilia-Romagna där de spelare som stannat kvar i Bologna ansluter till truppen. Den stora ritiron kommer sedan att äga rum i Castelrotto mellan den 12 och 26 juli och därefter avslutas lägerlivet i österrikiska Kitzbühel den 30 juli-4 augusti. Schemat för träningsmatcherna ser just nu ut enligt följande:Lördagen den 15 juli, klockan 17.00: Bologna – AC Sciliar (Castelrotto)Söndagen den 16 juli, klockan 17.00: Bologna – Virtus San Marino (Castelrotto)Lördagen den 22 juli, klockan 17.00: Bologna – FC Süd Tirol (Castelrotto)Söndagen den 23 juli, klockan 17.00: Bologna – AC Trento (Castelrotto)Måndagen den 31 juli, klockan 20.00: Köln – Bologna (Kitzbühel)Torsdagen den 3 augusti, klockan 17.30: Bologna – Al Sadd (Sankt Johann)Lördagen den 5 augusti, klockan 15.00: Hoffenheim – Bologna (Sinsheim)Söndagen den 6 augusti, klockan 11.00: Hoffenheim – Bologna (spelplats ej klar)Idag har hemmatröjorna för den kommande säsongen presenterats och det stora samtalsämnet där har varit klubbmärket som den här gången är tvåfärgat (mörkblått och vitt). Lättsmält för vissa, svårsmält säger andra. Döm själva här Försäljningen av säsongskort har också påbörjats idag och under den första dagen såldes 600 årskort till priser som i princip har lämnats oförändrade sedan den förra säsongen (för ungdomar har dock priset sänkts en del). Målet bör förstås vara att överträffa de knappa 14 000 säsongskort som såldes under fjolåret.På mercatosidan har det hänt förhållandevis mycket redan nu.ochhar redan skrivit på och i veckan förväntas Ternanaduonochansluta. Dessutom harochidag lånats ut till Serie A-nykomlingen SPAL. Mer information kommer att finnas på den traditionsenliga mercatosidan som redaktionen hoppas kunna presentera inom kort.bolognafc.itzerocinquantuno.it