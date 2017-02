Genoa-Bologna 1-1: Historien upprepar sig

Rött kort och tappad ledning på stopptid. Har vi sett det förut eller?

Bologna begav sig under söndagen till Ligurien där Genoa med ett bojkottande Gradinata Nord och en ny tränare i form avstod för motståndet. Uppgiften var tydlig och bestod förstås i att inför ögongen påsätta stopp för den fyra matcher långa förlustraden.bjöd dagen till ära på en lätt justerad startformation (4-2-3-1 istället för 4-3-3), men på planen såg det mesta ut som vanligt (smånätt bolltrillande på mittplan, men besvärande uddlöst i närheten av hemmalagets straffområde). Genoa såg dock minst lika tafatt ut och det rådde inget tvivel om att det var två lag med ganska så sargade självförtroenden som gjorde upp på Marassi.Tio minuter in på den andra halvleken bröts dödläget närvackert sköt sitt andra frisparksmål för säsongen. Målet gav gästerna råg i ryggen och med lite bättre spets så hade man nog även kunnat peta in ett 2-0-mål, men nu är det som det är och med kvarten kvar att spela gick Bologna bort sig vilket i sin tur resulterade i en Genoaomställning somsatte stopp för genom att dra nedbakifrån. Det röda kortet var kanske inte så mycket att diskutera den här gången och i numerärt underläge spred sig paniken snabbt. Hemmalaget radade upp chanser och hade det inte varit för en storspelandeså hade kollapsen mot Sampdoria på samma arena mycket väl kunnat upprepa sig.Nu såg dock Bologna ut att hålla undan, men i den fjärde stopptidsminuten fick såklart Genoas(inbytt två minuter tidigare…) iväg ett distansskott som Mirante var chanslös på och kvitteringen var därmed ett faktum. Resultatet får nog ändå kallas rättvist, men Bolognas oförmåga att stänga matcherna fortsätter att kosta laget poäng och är inte så lite frustrerande. Hittills under säsongen har laget släppt in 16 mål mellan matchminut 75 och 90 (inklusive övertid) och de sena baklängesmålen har kostat laget 15 poäng. Nu ska man kanske vara lite försiktig med sådana här statistikövningar, men någonting tyder det såklart på och det gör även de tio röda kort som laget har samlat på sig (värst i Serie A samtidigt som antalet varningar fortsätter att vara få till antalet, endast Napoli, Roma, Inter och Juventus har dragit på färre gula kort).0-1 Viviani (57’)1-1 Ntcham (90’)Lamanna; Izzo, Burdisso, Muñoz (89’ Morosini); Lazovic, Hiljemark (90’ Ntcham), Cataldi, Rigoni (76’ Taarabt), Laxalt; Pinilla, SimeoneRubinho, Zima, Beghetto, Biraschi, Orban, Cofie, Palladino, PandevMirante; Krafth (53’ Mbaye), Oikonomou, Torosidis, Masina; Viviani, Taider; Verdi (77’ Helander), Dzemaili, Krejci (84’ Rizzo); PetkovicDa Costa, Sarr, Brignani, Donsah, Nagy, Pulgar, Destro, Di Francesco, SadiqGenoa: CataldiBologna: OikonomouGenoa: -Bologna: TorosidisAntonio Mirante – 7,5Emil Krafth – 6Vasilis Torosidis – 5,5Marios Oikonomou – 6,5Adam Masina – 6Federico Viviani – 6Saphir Taider – 6Simone Verdi – 5,5Blerim Dzemaili – 6Ladislav Krejci– 6Bruno Petkovic – 6***Ibrahima Mbaye – 6Filip Helander – Spelade för kort tid för att betygsättasLuca Rizzo – Spelade för kort tid för att betygsättasbolognafc.itzerocinquantuno.it