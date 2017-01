Halvtidsbetyg

Efter 19 spelade omgångar är det dags för redaktionen att dela ut halvtidsbetygen.

Spelare Antal tilldelade betyg Redaktionens snittbetyg Simone Verdi 10 6,30 Angelo Da Costa 11 6,23 Domenico Maietta 12 6,14 Blerim Dzemaili 18 6,06 Emil Krafth 10 6,05 Adam Nagy 15 6,00 Antonio Mirante 8 6,00 Filip Helander 5 6,00 Luca Rizzo 8 5,94 Saphir Taider 14 5,93 Federico Viviani 7 5,86 Mattia Destro 14 5,82 Ladislav Krejci 18 5,81 Federico Di Francesco 8 5,81 Erick Pulgar 10 5,80 Adam Masina 17 5,74 Vasilis Torosidis 11 5,68 Marios Oikonomou 10 5,65 Daniele Gastaldello 14 5,57