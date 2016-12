Notizie da Bologna – Nytt avtal med Macron och träningsanläggningen numera i klubbens ägo

Under denna rubrik presenteras korta nyheter och annan Bolognarelaterad information.

Bologna är som bekant spelledigt denna vecka och träningen återupptas inte förrän den 27 december. Höstsäsongen avslutades ju annars på bästa sätt med 3-0-segern borta mot Pescara som även Joey Saputo bevittnade på plats. Under matchen bar laget för första gången det nya tredjeställ (bevittnas här ) som presenterades under förra veckan och samtidigt offentliggjordes även klubbens nya treårsavtal med tröjleverantören Macron (det nya kontraktet löper ut 2020).Vidare har klubben även köpt loss sin träningsanläggning som ligger i Casteldebole ungefär en mil utanför Bolognas stadskärna. Planerna på utbyggnad och modernisering har redan presenterats och köpet kom därför inte som någon större överraskning, men det är lika skönt varje gång som Saputo bekräftar att han menar allvar med sitt engagemang i klubben.Arbetet med arenafrågan går också vidare, om än kanske inte med samma hastighet. En omfattande renovering av Dall’Ara är fortfarande huvudspåret och kommunen har gett sitt principiella godkännande, men detaljplaner och finansiering är ännu inte spikade. En av knäckfrågorna uppges vara de så kallade aree compensative, det vill säga mark som Saputo kommer att erbjudas av kommunen i utbyte mot att klubben/Saputo finansierar arenans ombyggnation. Lyckas man inte komma överens om en lösning här så ska vi inte utesluta att en nybyggnation också kan bli aktuell framöver.Till sist kan vi rapportera att Ibrahima Mbaye och Saphir Taider har blivit uttagna till att representera Senegal respektive Algeriet i de afrikanska mästerskapen.Torsdagskvällens cupmatch mot Hellas Verona såg på förhand lite småknivig ut och mycket riktigt var det också gästerna som inledde bäst, men efter 20 minuters spel vaknade Bologna till liv. Federico Di Francesco öppnade målskyttet i matchminut 31 och ett par minuter före paus skickade Anthony Mounier (bänkad under i stort sett hela hösten) in tvåan.Den andra halvleken utvecklade sig till en halvseg transportsträcka mot slutsignalen, men strax före full tid hettade det till igen när Mounier och Emil Krafth gjorde varsitt mål och såg till att slutsiffrorna skrevs till prydliga 4-0 (kanske något mål för mycket sett till matchbilden). I åttondelen som spelas i mitten av januari ställs nu Bologna mot Inter på bortaplan.För övrigt har väl ingen missat att Kennet Andersson befann sig i Bologna i samband med ligamatchen mot Atalanta i söndags, men för säkerhets skull kommer här två fina klipp:1-0 Di Francesco (31')2-0 Mounier (39')3-0 Mounier (86')4-0 Krafth (90')Gomis; Krafth, Oikonomou, Gastaldello, Mbaye; Donsah (66’ Dzemaili), Nagy, Pulgar (86’ Taider); Mounier, Destro, Di Francesco (76’ Okwonkwo)Da Costa, Sarr, Maietta, Masina, Morleo, Torosidis, Viviani, Floccari, KrejciCoppola; Zaccagni (73’ Caracciolo), Bianchetti, Boldor, Souprayen; Maresca; Troianiello, Valoti (66’ Luppi), Bessa (61’ Gomez); Fares; Ganz: Ferrari, Nicolas, Badan, Casale, Riccardi, Romulo, Stefanec, Zuculini, CappelluzzoSå här i hösttider börjar det bli dags att kika på de utgående kontrakten och för Bolognas del offentliggjordes den första förlängningen i tisdags när Domenico Maiettas nya avtal presenterades. Det nya kontraktet gäller till sommaren 2018 och innebär alltså en ettårig förlängning för mittbacken.Näste man att förhandla uppges vara Alex Ferrari och den unge försvararen ska vara intresserat av ett längre kontrakt (det pratas om 2021 eller 2022 som nytt kontraktsslut).Övriga spelare med utgående kontrakt är Alfred Gomis (lån), Archimede Morleo (ryktas till Hellas), Sergio Floccari, Robert Acquafresca, Saphir Taider och Umar Sadiq (lån).Slutligen en glädjande nyhet som rör Antonio Mirante. Detaljerna kring målvaktens frånvaro är inte helt kända, men någon form av hjärtproblem (eller misstanke om) har hållit Mirante borta från spel sedan slutet av augusti. Nu har dock 33-åringen fått klartecken för spel igen och kanske blir det comeback redan i helgen mot Atalanta. Så här hälsades Mirante välkommen tillbaka av målvaktskollegorna i Serie A.Ett par omgångar in på den nya säsongen har ett par intressanta siffror redovisats. Vad gäller säsongskortsförsäljningen så landade den på 13 576 sålda årskort den här gången vilket kan jämföras med fjolårssiffran på 12 734 (+6,6%).Serie A-klubbarnas lönelistor har också offentliggjorts och för Bolognas del ser den ut enligt följande (miljoner euro, kontraktets längd inom parantes):Destro 1,8 (2020)Dzemaili 1 (2020)Mirante 0,9 (2019)Gastaldello 0,9 (2018)Acquafresca 0,9 (2017)Taider 0,8 (2017)Torosidis 0,7 (2018)Maietta 0,6 (2017)Nagy 0,5 (2021)Donsah 0,5 (2020)Mbaye 0,5 (2019)Mounier 0,5 (2018)Krejci 0,45 (2020)Viviani 0,4 (2020)Masina 0,4 (2020)Floccari 0,4 (2017)Morleo 0,4 (2017)Di Francesco 0,35 (2021)Oikonomou 0,35 (2020)Rizzo 0,35 (2019)Pulgar 0,35 (2019)Da Costa 0,35 (2018)Krafth 0,3 (2020)Verdi 0,3 (2020)Ferrari 0,3 (2017)Sadiq 0,25 (2020)Helander 0,25 (2019)Gomis 0,2 (2018)På klubbens lista över spelare som kan användas i säsongens tävlingsmatcher saknades Robert Acquafresca och Antonio Mirante. I Acquafrescas fall rör det sig om en ren och skär petning medan Mirante saknas på grund av de hälsoproblem som uppdagades efter bortamatchen mot Torino. Vi vet just nu inte exakt vad det rör sig om, men det har pratats om någon form av hjärtproblematik. Det har även kommit en del lugnande rapporter, men vi vet ännu inte när en comeback kan bli aktuell. Förmodligen ligger den någon månad bort, men klart är i alla fall att han då blir tillgänglig för spel direkt (särskilda regler gäller för just målvakter).Avslutningsvis har Bologna kommit ett steg närmare en omfattande renovering av Stadio Renato Dall’Ara. De preliminära planerna har godkänts av kommunen och även om ett par smärre justeringar måste till pratas det om ett fall framåt. Nästa steg uppges beröra kommunens plan för de omkringliggande områdena samt finansieringen av denna.Ligapremiären är bara ett par timmar bort och det är alltså nykomlingen Crotone som står för motståndet ikväll. Joey Saputo är på plats, presidenten kommer att följa matchen från läktaren, och Roberto Donadoni förväntas välja följande startelva:Mirante; Krafth, Gastaldello, Maietta, Masina; Taider, Pulgar, Nagy; Verdi, Destro, KrejciKlubben har även presenterat säsongens tröjnummer och de ser ut enligt följande:Da CostaOikonomouMorleoKrafthPulgarCrisetigMounierTaiderVerdiDestroKrejcíCherubinRossettiniDi FrancescoMbayeNagyDonsahMaiettaDiawaraRizzoBrienzaFerrariMasinaFloccariGastaldelloDzemailiCeccarelliMiranteBoldorSarrTabacchiAcquafrescaEfter två år med tidiga uttåg ur cupen (förra året mot Pavia, året innan mot L’Aquila) bjöd fredagskvällen på ett välkommet trendbrott. Inför drygt 11 000 åskådare besegrade Bologna gästerna från Trapani med klara 2-0 och det generella omdömet så här dagen efter är att det såg stabilt ut. Krejci och Taider stod för målskyttet samtidigt som Emil Krafth gjorde 90 minuter till höger i backlinjen.I den fjärde omgången ställs Bologna mot vinnaren i mötet mellan Verona och Crotone (den fjärde omgången spelas i slutet av november).Försäsongen är i det närmaste över och igår generalrepeterade Bologna mot sitt primaveralag uppe i den klassiska ritiroorten Sestola. Matchen slutade med 3-1-seger för seniorerna efter mål av Destro (comeback ett par veckor tidigare än beräknat!), Brienza och Taider.Sedan hade vi också lägret i Kitzbühel som avslutades för ett par dagar sedan och i Österrike noterades Bologna för ”seger” mot Al-Ain (matchen avbröts i förtid på grund av dåligt väder) samt knappa förluster mot Köln och Schalke.Efter dessa övningar är det imorgon fredag alltså dags för säsongens första tävlingsmatch och det är Trapani i cupens tredje omgång som står på programmet. Matchen sparkas igång klockan 21.00 och Roberto Donadoni har tagit ut följande trupp:Målvakter: Da Costa, Mirante, Sarr.Försvarare: Cherubin, Gastaldello, Krafth, Maietta, Masina, Mbaye, Oikonomou, RossettiniMittfältare: Crisetig, Donsah, Krejci, Nagy, Pulgar, Rizzo, TaiderAnfallare: Brienza, Destro, Di Francesco, Mounier, VerdiSerie A-säsongens spelschema presenterades ju häromdagen och för Bologna blir det Crotone på hemmaplan i premiären. Matchen spelas helgen den 20-21 augusti och i omgång två väntar sedan Torino på bortaplan innan en annan nykomling, Cagliari, gästar Bologna i omgång 3.Vad gäller cupen så går Bologna in i den tredje omgången (spelas den 13 augusti) och där ställs man mot antingen Trapani, Padova eller Seregno (vinnaren i mötet mellan Padova och Seregno tar sig an Trapani i den andra omgången).Årets bortaställ blir ett gult sådant. Efter flera år med i huvudsak vita bortatröjor blir det i år helgult. Senast vi såg detta var väl under Kennet Anderssons dagar?! Stället kan beskådas här bolognafc.itgazzetta.itfederossoblu.itilrestodelcarlino.itzerocinquantuno.com