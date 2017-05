I sista matchen avgörs allt

På torsdag kväll är det utsålt på Stadio Rigamonti för första gången sen Roberto Baggios dagar.

16 Brescia 47 p

17 Ternana 46 p

18 Avellino 46 p

19 Trapani 44 p

20 Vicenza 41 p

21 Pisa 35 p

22 Latina 32 p

Det är sista matchen för säsongen. Det kan också vara sista matchen ipå många år förDet italienska ordet för att klara sig kvar i en serie är salvezza, vilket motsvaras av engelskans salvation. Den svenska översättningen rymmer inte samma djup ("räddning"?), då salvezza/salvation antyder en närmast religiös innebörd.Fotboll är ju också religion i bådeoch, och att klara sig eller inte klara sig kvar är närmast en fråga om liv och död. Att räddas från den mörka avgrunden - som det rent faktiskt innebär att börja om i(Serie C), som det handlar om i det här fallet.Skillnaderna mellan de olika nivåerna i seriesystemen - både i Italien och i England - är himmelsvida (främst i ett ekonomiskt perspektiv).När nu Brescia på torsdag kväll tågar ut inför ett fullsattmöter man en svår bottenkonkurrent -, under ledning av den före detta Brescia-tränaren och lagkaptenenBåda lagen har som mål att undvika-platsen (vilket innebär att man måste försöka kvala sig kvar till nytt Serie B-kontrakt). Inför denna sista omgång har Brescia ett något bättre utgångsläge än Trapani. Tabellpositionerna i den nedre regionen ser ut på följande vis:De tre sista lagen degraderas direkt, medan lag 18-19 tvingas till nämnda Play Out-spel (ett dubbelmöte).Lag 15 och uppåt har redan räddat sig själva från detta helvetesscenario, så de bortser vi från här. Som vi också ser ärochbortom all räddning.Återstår då fem klubbar, varav endast två kan säkra kontraktet i sista omgången under torsdagen. Just nu är dessa två Brescia ochOm jag skulle ge mig på en gissning av slutresultaten i de relevanta sammandrabbningarna:Ascoli-Ternana 1-1Avellino-Latina 2-0Brescia-Trapani 2-1Vicenza-Spezia 3-2Detta skulle betyda att Brescia undviker direkt-nedflyttning och undviker Play Out. Men vad talar för detta scenario, rent konkret?Dels att Stadio Rigamonti för första gången sendagar (om jag minns rätt, och det skulle i så fall betyda för 13 år sen) är fullsatt, utsålt. Visserligen på grund av att många biljetter reas ut, eller ges ut gratis. Men det är ju bara bra, och som det ska vara i ett sånt här avgörande, historiskt läge.För det andra att Brescias nye tränare- förutom att vara en gammal Brescia-ikon, född i staden, med 300 matcher i vår tröja - bara förlorat en match sen han tog över för två månader sen. Den förlusten inträffade mot seriesegrarna och-uppflyttade nykomlingenFör det tredje har vi alltjämt vår lagkapten och bäste målskyt (historiskt och även under denna säsong)i form. Han bara fortsätter och fortsätter att göra mål. Vore övriga spelare hälften så bra hade vi naturligtvis varit ett topplag.Nu har Brescia haft tre dåliga säsonger i rad, vi har varit nära - och är alltjämt mycket nära - att åka ur Serie B. Nästa år tror jag på nya vindar, en helt annan styrka. Med Cagni, med Caracciolo och - kanske - med Brescia-invånarnas stöd? Så många gånger har de blivit besvikna, och det är därför publiksiffrorna varit så blygsamma i så många år. Egentligen ska ju en stadio som Rigamonti vara utsåld och fullsatt jämt, eftersom arenan inte tar fler än omkring 16 000 åskådare - i en stad med 200 000 invånare.Matchen mot Trapani kommer att ses av många Brescia-bor som normalt inte går på lagets matcher, åtminstone inte denna säsong, eller de fem-sex senaste säsongerna.Om det blir seger, om det blir succé och säkrat Serie B-kontrakt så här i allra sista omgången, då kommer det att återuppväcka fansens klubbhjärtan. Betydelsen av denna match går alltså inte att underskatta.Samtidigt är en potentiell förlust mer än bara en förlust - det kan vara något fullständigt förödande för framtiden. Det finns all anledning att vara fruktansvärt nervös.