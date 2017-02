Chievo – Napoli 1–3: Chockförlust!

Eller en högst väntad förlust. Åsneförsvaret gör emellertid sitt för att hjälpa gästerna till poängen men det hade inte behövt se så pass enkelt ut kan tyckas.

Det var väl inget snack egentligen, en halvt bedrövlig första halvlek lade grunden till en stabil seger för Napoli . Tröttsam passivitet, trots fin aktion av Insigne, vid första målet. Sinnesbetvivlande kommunikation mellan försvar och målvakt vid det andra. Och en vittrad gammal Dainelli-tå som ställer Sorrentino på det tredje. Mindre luttrade åsnesupportrar hade kanske förbannat allt och skyllt på otur eller liknande. Men vi få (vi band of brothers) som varit med ett tag har sett det mesta och vet att den bristande förmågan hos spelarna oundvikligen kommer lysa igenom i tid och otid. Chievo s andra halvlek var ändå helt okej måste medges. Trots det smärtsamma 3-0 målet så kämpade de på bra och förutom Meggiorinis 1-3 så fanns det fler chanser att reducera på ett lite tröttkört Napoli. Upprepar dock mantrat att resultatet var rättvist men till nästa match efterfrågas lite mer fokus över hela plan.(såg uppenbarligen inte matchen men stämmer nog någorlunda). Lite av en deus ex machina-roll när han byts in i halvtid och gjuter liv i Chievos krampaktiga anfallsspel.