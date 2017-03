Chievo – Pescara 2-0: Hade varit tungt att torska mot Frosinone.

I söndags tog ChievoVerona tre till synes enkla poäng när delfinerna slogs tillbaka med 2-0. Målen gjordes av Valter Birsa och Lucas Castro.

Betegodi visade sig i söndags från sin bästa sida då det inte var fullt så ofullsatt som det brukar vara. Kanske var det vårvädret, kanske var det chansen att få se en seger eller kanske var det rentav Delfinerna som lockade massorna. Klart är att chievo tog en ganska enkel trepoängare. Två mål mot noll var på intet sätt orättvist och det fanns bud för mer. Valter Birsa , vår gudabenådade sloven öppnade målskyttet med en reverse Coutinho. Det vill säga att han bröt in från högerkanten och smekte in bollen i bortre, efter att ha spelat i Milan . Coutinho brukar ju göra samma sak från vänsterkanten och kommer tvärt om spela i Milan när han blir gammal och dålig.Åsnorna kontrollerade sedan matchen innan det var dags för nummer två. Göggel, räddning, räddning och sen vispade Castro in bollen i ett öppet mål. Det var ett mål av enkel karaktär, men det gäller att hålla sig på plats för att raka in den. Efter detta kan jag inte svära på vad som hände då mina ögonlock som vanligt klappade igen. De har en tendens att göra det när åsnorna har en komfortabel ledning.2-0 slutade matchen och matchens åsna måste naturligtvis delas ut till Valter Birsa. Vilken spelare! En bubblare är De Guzman som var grym på innermitt, men han har nummer ett på ryggen vilket gör att han aldrig kommer få denna ärofyllda utmärkelse. Bara någon futtig timme efter att domaren blåste av matchen fick vi uppleva omatchad briljans från viasat studion.- Han är en professionell idrottsman.Viasatstudions Pontus Kåmark om Zlatan Ibrahimovic , Sveriges i särklass bästa fotbollsspelare genom alla tider.