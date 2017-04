Redaktion+Oggmonster hittar bra tugg

Den stora Italien-resan, del 2

Chievo-redaktionen genomförde under mars en redan mytomspunnen resa genom Italien. Totalt 6 matcher och 8 städer besöktes under en turné som var 170 mil lång. Välkomna att hänga med! Här kommer den andra (fotbollsfattiga) delen av resan.



Dag 2 - SIMAS försvinnande

Dag 2 innebar resa från Neapel som vi lämnade efter mindre än 24 timmar. Hade gärna tagit några timmar till i staden som trots allt kaos var vacker på något vis. Istället åkte vi tillbaka till Rom där planen var att turista samt att hitta bärsan. Detta klarade vi med bravur.



Vi drog runt och kollade in självständighetsmonumentet, Mussolinis balkong, spanska trappan, fontana di trevi och så vidare. På piazza Campo dei Fiori lassade vi in litervis med öl och de fick fäste.



Gänget drog vidare ut i natten. Vi hade ingen match att se på plats så vi fick nöja oss med att se Barcelona-PSG vilket ändå var underhållande. Vi snackade med de flesta italienare vi kunde komma över för att se om det var



En redaktionsmedlem samt Oggmonster tackade för sig, tog med sig nycklarna till det hostel vi bodde på och gick hem. De svor dyrt och heligt att de skulle öppna och släppa in oss andra när vi skulle gå hemåt. Idioterna somnade dock på rummet direkt och svarade inte i telefonerna när resten började rumla hemåt. Vi blev helt enkelt utelåsta och frustrerade.



En av



Första tanken ”vafan är det massa spanjorer i vårt rum för?”



Andra tanken ”är det rätt dörr?”



Det var det inte. Vår dörr var olåst och där låg tidigare nämnda idioter och sov. Väl så. God natt Rom, vilken dag!

Morgonen därpå vaknade vi upp med ett språng. Men relativt fort märkte vi att något saknades. SIMA var försvunnen…

FOGEL

2017-04-15 12:05:22

