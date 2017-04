Återfunnen och på g mot Juve-Milan!

Den stora Italien-resan, del 3

Chievo-redaktionen genomförde under mars en redan mytomspunnen resa genom Italien. Totalt 6 matcher och 8 städer besöktes under en turné som var 170 mil lång. Välkomna att hänga med! Här kommer den tredje delen av resan.

Dag 3 – ”För att fånga en idiot måste vi tänka som en idiot”

Kvällen innan hade en av våra kompanjoner försvunnit. Han fanns helt enkelt inte i vårt hostel när vi vaknade upp. Men till en början var vi inte alltför oroade.



Det var ingen match denna dag så planen var att åka till Florens och kolla läget för att dagen därpå ta oss från Florens till Turin, där Juventus-Milan väntade.



Men tiden gick och SIMA hade fortfarande inte dykt upp. Vårt hostel var inte så hjälpsamma – tydligen hade spanjorerna ringt polisen kvällen innan så vi var inte särskilt populära. ”Never come back” fick vi höra innan vi försvann ut. Men de lovade att ringa om SIMA kom förbi.



Vi satte oss ner, tog några öl, och utvärderade läget. Om vi stannade en natt till i Rom skulle det bli en väldigt lång resa till Turin på fredagen, men samtidigt kunde vi ju inte lämna SIMA till sitt öde.



Tiden gick, ambassaden kontaktades och oron blev allt större. Till slut kom kvällen och vi bokade en ny natt i Rom. DÅ, helt plötsligt kom några meddelanden i fb-chatten: ”jag lever” ”haha” ”fy fan” ”ingen mobil” – SIMA levde!



SIMA hade blivit rånad och drogad på kvällen, vandrat runt i Rom och när han piggnade till fattade han det diskutabla beslutet att åka vidare till Florens eftersom att ”vi skulle ju dit”. En sjuk lättnad lade sig över gruppen. Det hade kunnat gå så mycket sämre.



2017-04-17 10:11:00

