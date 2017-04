Juventus-Milan!

Den stora Italien-resan, del 4

Chievo-redaktionen genomförde under mars en redan mytomspunnen resa genom Italien. Totalt 6 matcher och 8 städer besöktes under en turné som var 170 mil lång. Välkomna att hänga med! Här kommer den fjärde delen av resan.

Dag 4 – Juventus mot Milan

Efter debaclet i Rom var alla nu rejält taggade på att ta oss norrut för att kolla på stormatchen mellan den italienska fotbollens giganter, Juventus och det intressanta Milan som efter många om och men nu har börjat satsa på ett förhållandevis ungt och talangfullt lag.



Vi hade köpt biljetter till något slags supertåg som var i Turin på kanske 2 och en halv timma (det är 70 mil mellan Rom och Turin) och väl framme gick det bra att fixa både hotell och matchbiljetter (vi var länge övertygade om att vi skulle få en låda bananer istället pga köpt på skum hemsida). Men turen hade vänt.



Vi mötte upp SIMA som kom med tåget från Florens. Det blev ett kärt återseende och fokus hamnade snabbt på kvällens match. Alla på resan trodde på Juventus-seger med undantaget för Oggmonster som trodde att Milan kunde bärga ett 1-1 resultat. Så nära det var att han fick rätt.



Turin ligger ca 90 mil från Neapel men det kändes mer som 900 mil. En lugn, vårdad och fin stad utan trafikkaos och fallfärdiga byggnader. Kan verkligen rekommenderas. Vi turistade runt ett par timmar innan det äntligen var dags för match.



Juventus stadium

Man har ju sett arenan otaliga gånger via streams men det kändes ändå mäktigt att beträda Italiens mest moderna arena. Absolut oklanderlig och bekväm men den hade inte riktigt samma känsla som San Paolo (bra mycket bättre än Bentegodi dock). Det var bra atmosfär matchen igenom, även om man hade hoppats på lite mer tryck. Men Juventus är väl i någon sorts fejd med någon av supportergrupperna och det kanske gör sitt. Milan hade med sig ett starkt bortafölje och de höll igång matchen igenom.



Jag är kluven till Juventus inmarsch. (Man släcker typ ner och folk lyser med sina telefoner, musik spelas osv). Det blir rätt bra tryck, men samtidigt är det lite väl mycket "hockey-känsla" om den metaforen säger folk någonting. Men som sagt, lite kluven där.



Det var en match med bra tempo och ett Milan som verkligen stod upp trots att Juventus var stora favoriter och antagligen kommer att vinna



Juventus vann till slut efter att Dybala satte 2-1 på straff i typ 96:e minuten. DÅ lyfte verkligen taket och den Juventus-eufori man sett så många gånger via stream gick att uppleva på plats. Matchens lirare var annars Donnarumma som stod för ett gäng riktigt galna räddningar när Juventus låg på.



Vårt första besök på Juventus stadium får på det stora hela betraktas som en succé. Biljetterna var inte bananer, det var en bra match och ett (för de flesta av oss) uppskattat resultat.



Dagen efter var det tidigt uppgång. Mot Genoa och derby della Lanterna!

2017-04-17 10:42:00

