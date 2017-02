Inför Chievo - Napoli. OoooH, FOPPOLL!

Sport skall spelas på Bentegodi. Lydiga karlar skall göra upp om de så eftertraktade tre poängen som sportmatchen handlar om. Vinner ena laget delas tre poäng ut, sedan fastställs en tabell och Juventus vinner.

Som ovan nämt ska sport spelas och denna dag står det mellan Chievo , de stolta åsnorna från Verona , och Napoli , ett mycket bättre lag. Men som sportexperterna Wilbacher och Dahlin säger gärna vääääldigt ofta så är Cheivo ett väldigt bra "smash-and-grab-lag". What ever the hell that is. Nåväl, kan bli kul att se.Åsnorna går in i matchen med tre raka segrar. Senast blev Inglese Ponti och spöade skiten ur ett 10 man starkt Sassuolo som likt Dahlén kröp ut ur rutan och undrade vad som hände. I och med en lysande form hos hemma åsnorna så lär en förlust vara på sin plats. Det blir ju så ofta så när åsnor får upp farten och stupet närmar sig. Sen ska väl nämnas att Napoli är ett, RESOR, bättre lag än Chievo.Åsnor som ska spela sport enligt Gazzettan: Sorrentino - Kycklinggrytan, Dainelli, Cesar, Gubbi - Izco, Radovanovic, Hetemaj - Birsa - Castro, Ponti.Efter helt korrekt kritik i kommentarsfältet så ber jag om ursäkt för att jag senast startade från vänster. Vet inte vad som flög i mig, men misstänker att Åbros gröna och långa burkar var inblandade.Wow, hyllade till skyarna av Martin Åslund så fort han öppnar munnen. Med all rätt ska väl tilläggas, han har ofta rätt. Napolis lag ser spännande ut och trots Higuain och Milik tappet har Sarri hittat en lösning i Mertens. Kul! För dem. I veckan fick Napoli torsk mot ett Real med 1 - 3. I ligan går det bättre och vad som sticker ut är väl 1 - 7 segern mot Bologna för två helger sen. Vilken match det var. Första halvleken var otroligt underhållande. Napoli åker till sportmatchen som favoriter och ska enligt plan lasta in tre poäng i bussen när rättsskipparen sätter pipan i mun.Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Allan, Diawara, Hamsik - Callejon, Pavoletti, Mertens.Detta är enligt Gazzettan och isåfall vilas Zielinski och Insigne. För de är inte skadade eller avstängda.Mertens som är i storform.Att Ponti fortsätter att ÖSA in mål.Bentivoglio tippar: 2 - 2. Ponti, Birsa. Mertens x2.